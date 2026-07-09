El proyecto Broli: por qué la AUF lo quiere otra vez adentro

El técnico campeón del mundo sub 20 evalúa volver a dirigir la juvenil y hacerse cargo de los amistosos de la mayor, en un escenario en el que la elección del técnico definitivo quedaría para después de las elecciones de 2027.

Marcelo Broli vuelve a estar en el centro del proyecto de selecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El director técnico que llevó a Uruguay al título mundial sub 20 en 2023 recibió una propuesta para retomar las riendas de la categoría y, al mismo tiempo, hacerse cargo de la selección mayor en los amistosos de fecha FIFA previstos para este año, doble tanda de partidos que Uruguay tendrá en setiembre, octubre y noviembre.

Jorge Giordano, director de selecciones nacionales, lo expresa con cautela pero con un mensaje de fondo claro. Consultado por la diaria sobre la posibilidad de la vuelta de Broli, Giordano dijo que están en “un proceso de intercambio” de ideas “buscando acercar posiciones”. A la hora de la evaluación, para el director de selecciones es clave que Broli ya haya estado en la AUF: “Cualquier persona que trabaja dentro de una organización tiene una ventaja a la hora de ser evaluada, porque se conoce de primera mano su trabajo, su forma de actuar y su conocimiento del funcionamiento interno”.

La señal política parece clara. La idea es que Broli vuelva a la sub 20 y se suba a una escalera interna que lo deje posicionado cuando se abra el proceso formal para elegir al próximo entrenador de la mayor. Esto no es algo desconocido para él, porque Broli ya dirigió de forma interina a la celeste en una gira por Asia antes de la llegada de Marcelo Bielsa. Giordano, de todos modos, enfría cualquier lectura de designación cantada. En una charla exclusiva con la diaria, el floridense comentó que cuando se manejan nombres para dirigir la selección “la competencia es muy exigente” y “llegan propuestas de entrenadores con una trayectoria enorme, incluso de técnicos que vienen de dirigir en un Mundial”.

Más allá de esto, hay otro tema sobre la mesa: el calendario político de la AUF. El mandato de Ignacio Alonso, reelecto para el período 2023-2027, termina en febrero de 2027 y por estatuto el presidente solo puede ser reelecto una vez, por lo que no puede asumir un tercer período consecutivo. Según fuentes que consultó la diaria, en la AUF se maneja que la designación del próximo entrenador de la selección mayor quedaría para después de las elecciones previstas para marzo-abril de 2027, de modo que sea el nuevo Ejecutivo el que tome la decisión.

Con esto, se puede leer que este calendario redefine el alcance real de lo que hoy se le ofrece a Broli. Volver a la sub 20 y dirigir a la mayor en los amistosos de este año no lo pondría al borde de una designación inmediata, sino en un lugar de ventaja relativa para cuando el nuevo gobierno de la AUF discuta el nombre del próximo seleccionador. Hasta entonces, cualquier promesa de continuidad quedará atada a quién gane las elecciones y a qué proyecto se imponga en el Congreso.

Modelo de juego

La idea de tener al entrenador campeón del mundo sub 20 tiene un sustento de base. Solo observando a golpe de balde, tres selecciones de las ocho que están en cuartos de final del Mundial tienen entrenadores que vienen del proceso de las selecciones juveniles: Lionel Scaloni en Argentina –ni más ni menos que el actual campeón mundial–, Luis de la Fuente –ni más ni menos que el actual campeón de Europa– y Mohamed Ouahbi en Marruecos –ni más ni menos que el actual campeón mundial sub 20 con la selección marroquí–.

“Son casos que muestran que ese camino puede dar resultados”, justifica Giordano, y el mensaje es doble, porque, por un lado, legitima la idea de que el futuro DT de la mayor pueda salir de la cantera de entrenadores, mientras que, por otro, alinea a Broli con esa tendencia si decide aceptar el regreso a la sub 20. Ante este panorama, Giordano es claro: “Son cuestiones que no dependen de mí ni están dentro de mis potestades para decidir. Yo puedo expresar mi opinión y actuar dentro de las responsabilidades que me corresponde asumir en mi cargo”.

Este otro carril no es menor porque el ofrecimiento está hecho y la pelota está en la cancha de Broli, pero el DT también hace su juego y, entre otras cosas, trasladó a la AUF sus reparos con el proyecto. Según supo la diaria, el mayor reparo de Broli es no tener certezas sobre el paso siguiente: ¿es real la posibilidad que le den la mayor?; ¿o es más una urgencia que una plataforma para tomar impulso?

La selección, en el medio, espera.