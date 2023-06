¡Uruguay nomá! ¡Uruguay pa' todo el mundo! ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Uruguay!

Gritamos, lloramos, y casi nos caemos por las escaleras abrazándonos, llorando de una emoción única que nos domina y nos pega.

Uruguay hasta las lágrimas, hasta la conmoción de alegría, y ahí están, entre la multitud que los vitorea, una veintena de muchachitos, ceibalitos de segunda generación que en una exhibición única y sin fisuras se consagraron campeones del mundo, y nos hicieron a nosotros, sus tres millones de compatriotas, campeones del mundo.

Como si fuera un evento del histórico pasado, como 99 años y dos días después de Colombes, los muchachitos que son el Uruguay recorren de punta a punta las cuatro tribunas del estadio donde están los 40.000 uruguayos que de las maneras más insólitas cruzaron el Río de la Plata para apoyarlos.

Y entonces la profética canción de Lucas Lessa, “Algo que soñábamos de niños”, se hace realidad.

Yo, yo sé

que vamo a salir, sí,

de nuevo, yo sé

que vamo a salir campeón del mundo.

Antes que me muera, yo voy a salir

para abrazarme contigo, por haber reconocido

algo que soñábamos de niños

Yo, yo sé...

Luciano Rodríguez este domingo en La Plata. Foto: Luis Robayo, AFP

Antes que me muera

El triunfo de Uruguay 1-0 con gol en el minuto 86’ de Luciano Rodríguez fue embriagante, porque nos dio el título de campeones del mundo, claro, pero sobre todo por la forma única e impactante en la que el equipo uruguayo dominó la final. Una final del mundo, ¿entienden?, y Uruguay jugándolo a tope, completo, en una faena inolvidable.

Lo inenarrable por inconmensurable de una final del mundo encuentra reflejos, señales, entre millones de personas que lo entienden, que lo sienten, aunque no haya forma ajustada y precisa de acoplar informaciones, apreciaciones, sensaciones, emociones.

Es único y muy conmocionante. Golpea, sacude, abre el pecho, la cabeza, te deja a corazón abierto. Y te llena, te explota.

Intensidad celeste

El primer tiempo fue de tal intensidad y presencia de la celeste que, a la sensación de plenitud total después de la sólida exposición de los jóvenes uruguayos, sólo le faltó el gol que asegurara, reafirmara, la notoria y enorme diferencia que hubo para el equipo de Marcelo Broli. Dominó de punta a punta.

Uruguay empezó el partido con una impostura de protagonista, con certeza en sus movimientos, seguridad en su posición en la cancha, y obligando a Italia a dividir la pelota y las posiciones mucho más de lo que habíamos imaginado.

El colectivo italiano no encontraba respuesta, pero además estaba desnorteado, perdido, superado y sin saber qué hacer más allá de golpear en exceso, y -llamativamente temprano- hacer tiempo.

Fueron minutos de ataques y acercamiento al área rival. Hubo varias aproximaciones, aunque ningún remate fue concretamente al arco, pero la sensación de ataque y de dominio campeaba en el Diego Armando Maradona.

Rodrigo Chagas, de Uruguay, y Tommaso Baldanzi, de Italia, este domingo en el estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, Argentina. Foto: Luis Robayo, AFP

El elenco oriental manejaba una intensidad altísima sobre el campo de juego, con presencia, seguridad, habilidad y ajustadísimos movimientos defensivos cuando atacaba a la pelota en posesión italiana.

Fue a los 22 minutos que Uruguay tuvo la más peligrosa de todas cuando, en el primer córner a favor de los celestes, Anderson Duarte cabeceó en el segundo palo y el arquero italiano apenas pudo sacar su remate, que terminó otra vez en córner.

Fue evolucionando el partido y seguía el dominio pleno de los celestes de lado a lado, en todas las líneas con un vigor y una seguridad impactantes. De Rodrigo Chagas, enorme en el lateral derecho, a Maturrito exuberante por izquierda; de Luciano Rodríguez, golpeadísimo sin que el árbitro hiciera nada, al despiertísimo Anderson Duarte.

Espérenlo que ya va a llegar

Fue completísima la exhibición uruguaya al comenzar la segunda parte, con sostenido dominio y juego, imponiendo y doblegando casi por completo al equipo italiano.

Seguían los ataques uruguayos. Después del cuarto de hora ya con Andrés Ferrari, que sustituyó al exhausto Duarte.

Todas, todas las ganaba Uruguay, por primera o por segunda. Un infierno, un hermoso infierno. El estadio hervía, alentaba, empujaba.

Casi un ataque atrás del otro, un robo tras otro. Pero el gol, el de la diferencia hiper demostrada, no aparecía. Claro que iba a aparecer, y fue a los 41’ -tanto tardaste, golcito, divino, único e inolvidable y para siempre-, fue Luciano Rodríguez, después de dos rebotes -porque no quería entrar-, que la empujó hasta el fondo en el gol más lindo, porque no hay fealdad cuando tu gol es para ser campeón del mundo.

Hinchas de Uruguay, este domingo, en el estadio Único de La Plata. Foto: Demian Alday Estévez, EFE

Y eso fue, y es maravilloso. No había forma de que el partido terminara de otra manera, por la maravillosa exhibición, por la forma de jugar, por Uruguay.

Ser campeón del mundo, hacernos otra vez campeones del mundo, como hace 99 años sentenció Lorenzo Batlle desde Colombes cuando la gesta fundacional de las epopeyas del fútbol uruguayo: “Vosotros sois el Uruguay, muchachos”.

Gracias, botijas, gracias.

Salucita, campeones.

Jugadores de Uruguay tras ganar la final de la Copa Mundial de Fútbol sub-20 ante Italia este domingo, en el estadio Diego Armando Maradona en La Plata (Argentina). Foto: Demian Alday Estévez, EFE

