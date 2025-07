Este fin de semana quedarán definidos los últimos siete clubes que participarán del torneo que, por primera vez, clasifica a la Libertadores.

Se nos viene la cuarta edición de la Copa AUF Uruguay, la que ideamos desde estas páginas en 2017 y que se juega bajo la organización de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) desde 2022, cuando su primera edición, como todas las que se han disputado hasta hoy, la ganó Defensor Sporting.

Tanto aquella vez como la que terminó ganando en mayo de 2024 pero que correspondía a la edición que había comenzado en 2023 la viola la ganó ante clubes que estaban jugando el campeonato de la Segunda División Profesional: La Luz, que aquella tarde de noviembre de 2022 jugó el partido más importante de toda su historia, y Torque.

La edición 2024 Defensor la ganó ante Nacional, en un encuentro que se definió por penales y que tuvo la mejor de las asistencias al estadio Centenario, hasta ahora el lugar donde se han jugado todas las finales. Esta cuarta edición agrega a su premio, que hasta ahora había sido la gloria deportiva y también un soporte económico, la clasificación a la Copa Libertadores de América.

La competición que se aproxima contará con el menor número de participantes de todas las que se han jugado, dado que en 2022 fueron 76 equipos (28 profesionales y 49 amateurs, incluidos los 24 de la OFI) y en la segunda fueron 80, porque hubo una fase cero en la que se eliminaron 12 de los 26 clubes de la OFI para quedar 14 y también hubo un cuadrangular entre los de la D para quedar con dos cupos.

En la edición de 2024, si bien hubo una fase regular con 32 clubes, como la que se jugará este año, la OFI tuvo una compleja fase de clasificación entre sus 36 participantes por fuera de la disputa en paralelo de la Copa Nacional de Clubes A de aquella temporada, por lo que se podría decir que la jugaron 58 clubes.

Esta vez, los 32 participantes que comenzarán su disputa el 6 de agosto están absolutamente delimitados por fecha o clasificación de acuerdo con lo que la organización dispuso y ya hay 25, que son los diez de la A, cuatro inalcanzables ya de la B, uno de la C y los dos ya nominados de la D.

La AUF determinó para sus participantes (diez de la A, seis de la B, cuatro de la C y dos de la D) que la fecha tope era el final del Torneo Intermedio de la A, cosa que sucederá este domingo. La fecha es tanto para la A como para la B y la C, y sería para la D si el campeonato ya hubiese empezado, pero como aún no está en disputa la divisional en la que debutará este año el LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, se decidió que los representantes de la D fueran los de mejor participación en 2024 que no hubiesen conseguido el ascenso. Queda claro que el equipo de la Ciudad de la Costa fundado por Suárez al que ahora se asoció Messi deberá esperar hasta el año que viene para pelear por un lugar en la Copa Uruguay.

La OFI, por su parte, reglamentó que sus diez lugares serán ocupados por los ocho clubes de la Copa Nacional de Clubes A que accedieron a los cuartos de final y por los dos ganadores de los play offs secundarios, que ya se están disputando y que también este domingo, en la fecha de corte, estarán resueltos.

Ya hay 25 seguros, quedan siete nombres por completar

Con los 32 equipos y sus cinco fases dividiéndose entre dos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, el torneo se desarrollará en cuatro meses, entre agosto y noviembre, todas las etapas a partidos únicos, sin alargue y con posibilidad de penales si hay empate, con la particularidad de que los partidos de dieciseisavos de final tendrán a los 16 equipos amateur como locales, y particularmente a los diez de la OFI y posiblemente a algunos de la AUF jugando fuera de Montevideo.

De ahí para adelante la localía estará determinada por el sorteo que se realizará a mediados de este mes, seguramente en Montevideo, en el que además de cómo son los primeros enfrentamientos quedará determinado todo el croquis del campeonato de acuerdo a cómo se deben cruzar y en dónde se debe jugar.

De los 32 equipos ya tenemos los nombres confirmados de 25. La OFI fue la primera que los otorgó, son los ocho que ya están jugando los cuartos de final: Universitario y Arsenal de Salto, San Carlos y Libertad de San Carlos, Atenas de Tala, Nacional de Nueva Helvecia, Wanderers de Durazno y Río Negro de San José. Los otros dos se deciden este fin de semana y por ahora Atlético Florida le está ganando a Melo Wanderers 1-0 y Nacional de Salto a Porongos 2-0 .

En Melo y Trinidad habrá que ver si las cosas quedan como están o si los locales dan vuelta la llave. Al haber finalizado la fase regular del Intermedio con el empate 2-2 en Melo entre Cerro Largo y River Plate y siendo que la final del próximo domingo entre Nacional y Peñarol en el Centenario no puntúa para la tabla Anual, los diez clasificados seguros y confirmados son Nacional, Juventud, Peñarol, Liverpool, Defensor Sporting, Racing, Boston River, Plaza Colonia, Cerro Largo y Wanderers.

Ya hay seguros, a falta de una fecha antes de que termine el Intermedio, cuatro clubes clasificados de la B, que son Albion, Tacuarembó, Oriental y Atenas de San Carlos, mientras que los otros dos lugares por ahora son de Central Español (23) y Deportivo Maldonado (20), pero Colón, Rentistas y Fénix, todos con 20 puntos, tienen posibilidades de llegar este fin de semana.

Los dos de la D también están decididos y serán Paso de la Arena y Rincón de Carrasco. La C, la Primera División Amateur, es la más complicada para establecer sus clasificados anticipadamente, dado que, como sus 27 participantes están jugando en tres series de nueve clubes, no han jugado la misma cantidad de partidos y este fin de semana habrá participantes con seis y con cinco encuentros disputados, por lo que para ser ecuánimes en la elección de los cuatro mejores se decidió hacer promedios entre puntos y partidos jugados.

El DFC, que en sus estatutos aún es Durazno Fútbol Club, aunque ya no es Durazno ni juega ni entrena en el centro del país y ahora es DFC por Diego Forlán Corazo, uno de sus propietarios, ya está adentro porque viene con puntaje perfecto, con 15 puntos en cinco partidos jugados, y sólo podría ser superado por Huracán de Paso de la Arena, que tiene 12 puntos en cuatro partidos jugados y el mismo promedio de 3, que podría bajar a 2,6 si empata o a 2,4 si pierde. Ambos están con el mismo promedio pero el equipo de Forlán tiene fecha libre y, por lo tanto, lo va a mantener. Deportivo Italiano (2,6), Paysandú (2,5), Frontera Renegades (2,5), Bella Vista (2,25), Villa Española (2,2) pelean para quedarse con los cuatro cupos restantes.