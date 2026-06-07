Despedida celeste: la selección uruguaya compartió cancha con cientos de niños en Pando y Canelones

José María Giménez y Darwin Núñez en la despedida de la selección, el 5 de junio, en el estadio Emilio Tito López López de Pando.

Tras las actividades en tierras canarias viernes y sábado, Uruguay descansó el domingo, entrenará este lunes y el martes viajará a Playa del Carmen.

A falta de un amistoso que oficiara como despedida de la selección uruguaya ante su gente antes del viaje rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) organizó un evento que se enmarca en un convenio con el gobierno de Canelones y que tuvo como protagonistas a algunos de los hinchas más fervorosos y entusiastas de la celeste: las niñas y los niños del baby fútbol.

La actividad se dividió en dos días y en dos ciudades, Pando y Canelones. El viernes todo Pando se vistió de fiesta y sacó a relucir sus banderas y banderines de Uruguay. Así recibieron a la delegación de la selección nacional, que llegó con la mayoría de su plantel y con el técnico Marcelo Bielsa en modo distendido y alegre, para retribuir la enorme algarabía de la gente, que ya se empezaba a manifestar en algunas esquinas de las principales avenidas, donde grupos de gurises esperaban para al menos ver pasar al ómnibus de la delegación celeste que representará a Uruguay en la cita mundialista. Lo mismo sucedió el sábado en el estadio Martínez Monegal de la capital canaria.

El plantel de Uruguay, el 5 de junio, en el estadio Emilio Tito López López de Pando. Foto: Gianni Schiaffarino

El estadio Emilio Tito López López estaba colmado y, según el presentador del evento a nivel de campo, Rafael Cotelo, unas 3.600 personas se dieron cita en el recinto para ver a la celeste antes del Mundial, la mayoría de ellos gurises. Dentro del campo, de impecable césped, otros cientos de niñas y niños de clubes de baby fútbol aguardaban, con la ansiedad que solo los más chicos pueden ostentar, el ingreso de las grandes estrellas, que se dio, de acuerdo con lo pactado, puntual a las 10.30. También se encontraban allí las autoridades del gobierno canario, con el intendente Francisco Legnani a la cabeza.

La organización dispuso diversas estaciones de juego, con la intención de que los jugadores de la selección se rotaran y compartieran con los distintos grupos de niños las actividades y juegos previstos. Pero no fue sencillo mantener el orden y seguir los lineamientos planeados, y los enjambres de chicos se empezaron a mover de manera aleatoria en el campo para pedir algunas firmas o saludar a los jugadores, movidos por el impulso y la emoción.

El entusiasmo y la excitación de los botijas, que se replicaba en las gradas con otros tantos colgados del alambrado, le dio a la actividad un clima de cumpleaños infantil, multiplicado por la cantidad de niños que había, un cálculo que se me escapa. Parecían tres millones.

Despedida de la Selección Uruguaya, el 5 de junio, en el estadio Emilio Tito López López de Pando. Foto: Gianni Schiaffarino

Los jugadores pelotearon y juguetearon, pero gradualmente su actividad pasó a ser la de saludar y firmar camisetas. José María Giménez tomó el micrófono y dio algunas palabras al público, agradeciendo el cariño y el apoyo. Mientras tanto, Bielsa miraba recostado sobre la valla de atrás de uno de los arcos, tranquilo, hasta que un niño decidió que también quería su firma y un grupo de pequeños bielsistas lo siguió. Sergio Rochet se escapó por un minuto, saltó la valla y fue a saludar a un grupo de gente que, al no conseguir entrada, había quedado pispeando la actividad atrás del muro que separaba la cancha de la calle.

Para cerrar la jornada, se organizó un largo pasillo con todos los niños en el campo, que los jugadores atravesaron en fila con un choque de manos como saludo de despedida.

El evento se repitió el sábado en el Martínez Monegal. En esa ocasión acompañaron niños y niñas de clubes las ligas Regional del Sur, Fundadora, Barros Blancos y Noreste. En esta ocasión también Rafa Cotelo dio el saludo inicial y al rato los futbolistas de Uruguay se mezclaron con la gurisada presente.

En el cierre de la fiesta, los jugadores formaron un túnel por donde fueron despidiendo a los niños y niñas con abrazos. Posteriormente, el intendente Francisco Legnani y el secretario general Pedro Irigoin les entregaron el pabellón de Canelones a Federico Valverde y José María Giménez.

El plantel de Uruguay, el 5 de junio, en el estadio Emilio Tito López López de Pando. Foto: Gianni Schiaffarino

Descanso, ritmo y vuelo

La selección celeste sí tomó el domingo como día de descanso, sin actividad en cancha, antes de encarar la recta final del viaje hacia México. El lunes el plantel volverá a entrenar en el Complejo Celeste bajo el mando de Marcelo Bielsa, antes de subirse al avión al día siguiente.

El martes, precisamente, ya con las valijas listas, Uruguay partirá en vuelo chárter desde Montevideo en la noche, con despegue previsto para las 23.00. Las horas de viaje rumbo a México serán directo a Cancún, donde el aterrizaje está previsto para las 6.15 hora mexicana. Desde allí el grupo se trasladará hasta Playa del Carmen, donde quedará instalado para la preparación del primer partido: 15 de junio ante Arabia Saudita.