Atento Bielsa: Arabia Saudita goleó a Puerto Rico en un amistoso

Arabia Saudita venció 3-0 a Puerto Rico en un amistoso disputado este viernes en Austin, Texas, la ciudad estadounidense en la que la selección saudí afronta la recta final de su preparación para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, de cara a su debut ante Uruguay el próximo lunes 15 de junio.

El triunfo de los halcones verdes, cómodo ante una selección de menor jerarquía -que no juega el mundial-, puso fin a una racha negativa que arrastraba el equipo árabe y que marcó, a fines de marzo, la salida del técnico Herve Renard, después de una derrota 4-0 ante Egipto.

El griego Giorgios Donis, de reciente experiencia local en el fútbol árabe dirigiendo al club Al-Khaleej —donde mostró un definido estilo ofensivo—, tomó las riendas de la selección saudí para reconducirla tras el segundo ciclo de Renard (quien había dirigido durante Qatar en aquella recordada victoria ante Argentina), que venía perdiendo fuerza. La de este viernes fue la primera victoria para Donis, después de perder el último amistoso ante Ecuador, en un partido parejo que se le escapó en la hora.

Pero la victoria árabe en Texas estuvo un tanto desvirtuada por un factor extrafutbolístico que funciona como una anticipación de ocurrencias que pueden darse durante el mundial, especialmente en los partidos disputados en Estados Unidos, donde se aplica un severo protocolo climático. El juego en el Q2 Stadium de Austin, Texas, fue suspendido en el minuto 21 luego de la detección de tormentas eléctricas en las cercanías, situación que, de acuerdo al protocolo, obliga a jugadores y público en el recinto a refugiarse. El partido estuvo parado cerca de dos horas.

Luego de que se habilitaran 15 minutos para que los jugadores realicen trabajos de calentamiento, el juego se reanudó y Arabia encaminó la victoria con un gol de Sultan Mandash antes del entretiempo. El segundo llegó a pocos minutos de empezado el complemento por intermedio de Abdullah Alhamddan. La goleada la cerró a los 88 Salem Aldawsari, capitán y referente del equipo, que fue el autor de aquel golazo que le dio la victoria a Arabia Saudita ante Argentina en Catar 2022. Aldawsari es la gran figura de los verdes, pero a sus 34 años ya no tiene el peso específico de antes y el equipo necesita que otros talentos jóvenes salgan a relucir. Ante Puerto Rico, jugó sólo los últimos 25.

Arabia Saudita tendrá otro amistoso ante Senegal el próximo 9 de junio, para cerrar su preparación y esperar el debut oficial ante la celeste en Miami.