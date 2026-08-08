Nicolás de la Cruz no jugará en Peñarol

Peñarol sigue en ascenso de la mano de sus últimas incorporaciones, pero busca los ajustes finales del equipo en el mercado de pases, en el que se permitió soñar con Nicolás de la Cruz.

Se sabía que era difícil, y este viernes se confirmó que el volante de la selección uruguaya no jugará en el equipo de Diego Aguirre. En un movimiento un tanto inusual, la agencia Faro Sports, que representa a De la Cruz, se manifestó sobre este desenlace con un comunicado público, sin detalles sobre la negociación fallida.

“Desde Faro Sports, en representación de Nicolás de la Cruz, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Club Atlético Peñarol por el interés, el respeto y el profesionalismo mostrados para concretar la incorporación de nuestro jugador”, comienza diciendo el texto. Destaca luego a los dirigentes aurinegros Marcelo Solomita y Fernando Jacobo por “el proceso de trabajo conjunto”.

“A pesar de la voluntad y de las incansables gestiones realizadas por todas las partes, la operación no se podrá concretar en este momento”, confirma, para después aclarar que “desde Faro hemos actuado procurando resguardar los mejores intereses de Nicolás y, a la vez, realizando un gran esfuerzo para que esta incorporación pudiera concretarse”.

Antes de volver a agradecer a Peñarol y saludar a la opinión pública, el texto insiste sobre el trabajo intenso, los esfuerzos y la “firme voluntad” de todas las partes para alcanzar un entendimiento, como si no estuviera comunicando justamente la ausencia de este.