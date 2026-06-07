David Morosini, de Juventud de Las Piedras, y Nicolás López, de Nacional, el 6 de junio, por la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Intermedio, en el Gran Parque Central.

El clima mundial crece a pasos agigantados mientras el frío complica la concurrencia al fútbol doméstico, sobre todo en horarios nocturnos. El campeonato uruguayo frenará hasta principios de julio con un corte transversal en la cuarta fecha del Torneo Intermedio, que se cerrará este lunes con Liverpool y Cerro Largo, a las 19.00 en el Parque Viera.

Miren a Deportivo Maldonado

Deportivo Maldonado le ganó 4-2 a Montevideo City Torque en la tarde sabatina en el estadio Charrúa. El celeste de Marcelo Méndez convirtió al principio y al final, por medio de Salomón Rodríguez y Franco Pizzichillo. En el medio hubo cuatro tantos fernandinos, dos de Santiago Ramírez, uno de Renato César y otro de Facundo Tealde. El equipo que mejor juega, ahora, también manda en la tabla.

Racing perdió puntos de forma increíble ante Central Español, que sigue lejos del descenso y sueña con sacar el pasaporte. Sebastián da Silva puso en ventaja a los de Sayago, que tuvieron para liquidarlo, pero el palermitano igualó, jugando con un hombre de menos por la expulsión de Mariano Aguilera, con un tanto muy festejado de Facundo Sosa en una jugada donde el golero Rodolfo cortó y transportó hasta mitad de cancha.

Ganaron los dos grandes y es noticia. Nacional, con diez, se lo dio vuelta a Juventud de Las Piedras bajo la intensa niebla; Emiliano Ancheta y Luciano Boggio anotaron los goles. Peñarol, sin lucir, venció 1-0 de visitante a Cerro con tanto de Abel Hernández.

La derrota cerrense fue poco aprovechada en el descenso; Wanderers y Danubio aburrieron el viernes por la noche en empate 0-0, mientras que Progreso perdió 2-1 con Albion, que se reencontró con el triunfo luego de tres partidos. Tobías Figueroa y Carlos Airala convirtieron para el pionero, mientras que Jonathan Dos Santos descontó para los tejanos, que están hundidos en la zona roja.

El domingo se cerró con el empate entre Defensor Sporting y Boston River en el Franzini. Jairo O`Neill con gran remate puso la apertura en el marcador, pero igualó Alexander Machado, cumpliendo con la ley del ex.

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