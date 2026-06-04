Yamandú Orsi junto con los jugadores de la selección, el 4 de junio, en el Complejo Celeste.

La ceremonia fue en el Complejo Celeste, estuvo presente el economista Ignacio Alonso y hubo un mensaje de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El próximo jueves comenzará el Mundial 2026. Uruguay debuta el 15 de junio, a las 19.00, contra Arabia Saudita, en Miami. La delegación celeste está ultimando detalles antes de su partida: se confirmó que viajará Giorgian de Arrascaeta, pese a su desgarro en el gemelo; entre viernes y sábado serán los “abrazos de despedida” con el público, y esta mañana en el Complejo Celeste se dio la entrega del pabellón nacional por parte del presidente Yamandú Orsi.

La jornada comenzó sobre las 11.30, con declaraciones protocolares de Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y Francisco Legnani, intendente de Canelones, ambos presentes en la ceremonia. Además, hubo un mensaje grabado de Gianni Infantino, mandatario de FIFA.

Luego de la oratoria inicial, hubo un recorrido por el complejo de las autoridades, el plantel de 26 jugadores y el cuerpo técnico, encabezado por Marcelo Bielsa. El camino terminó en la cancha de entrenamiento donde estaba la cinta, que fue cortada, y posteriormente Orsi le entregó el pabellón nacional a José María Giménez, el capitán de la selección uruguaya.

Se pudo observar que hubo mucho diálogo entre Orsi y Bielsa. El mandatario se acercó en reiteradas oportunidades al seleccionador, que siempre lo recibió con un trato ameno, y se registraron intercambios largos.

Con buen ambiente transcurren los últimos días del plantel mundialista en Uruguay. La delegación viajará el próximo martes, mientras que la ansiedad va creciendo junto con la ilusión del pueblo.