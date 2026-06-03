Giorgian de Arrascaeta va al Mundial

La lista de 26 jugadores uruguayos convocados por Marcelo Bielsa para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México se mantiene inalterada y Giorgian de Arrascaeta sigue siendo parte, a pesar de las dudas que surgieron este martes cuando el jugador salió sentido del entrenamiento en el Complejo Celeste.

La selección uruguaya confirmó que el jugador de Flamengo sufrió una molestia durante la práctica matutina del martes y que los estudios comprobaron una lesión muscular en el gemelo, pero que esta no imposibilita su participación en el Mundial.

A menos de 15 días del estreno de Uruguay en el Mundial ante Arabia Saudita el 15 de junio, la preocupación creció en torno a la posibilidad de un desgarro, que hubiera requerido un plazo mínimo aproximado de tres semanas de recuperación, lo que lo dejaba ya descartado de la convocatoria. Sin embargo, la ratificación del jugador de Flamengo en la lista revela que se trata de una lesión de menor entidad y que se confía en su óptima recuperación, por lo que no se lo reemplaza por otro nombre.

El volante ofensivo de Flamengo venía recuperándose favorablemente de una fractura en la clavícula que sufrió durante un partido por la Copa Libertadores a fines de abril. “Entre comillas, está muy bien, pero hay que cumplir los tiempos de una lesión ósea”, dijo Bielsa en la conferencia de prensa tras dar a conocer la convocatoria. El director técnico puntualizó que, aunque el jugador no puede hacer trabajos que impliquen choques o golpes en la zona hasta el próximo 12 de junio, “está entrenando normalmente con todo lo que tiene que hacer un futbolista”.

La noticia es buena porque De Arrascaeta es, en gran medida, insustituible en el plantel actual de la selección uruguaya, por lo que puede aportar en el campo y porque ya es un referente de considerable experiencia con la celeste y en este tipo de competencia. Fue uno de los más destacados, a pesar de la decepcionante actuación colectiva, en el Mundial de Qatar 2022, donde anotó los únicos dos goles de la selección en la fase de grupos. La amenaza de una lesión que lo baje del Mundial parece rondar, sin alcanzarlo; resta esperar que llegue bien recuperado y con todo su potencial disponible.