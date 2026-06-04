El acto se realizará este jueves en el Complejo Celeste; el próximo viernes y sábado, en Pando y Canelones, respectivamente, serán los entrenamientos abiertos a la prensa.

La selección uruguaya tendrá este jueves a las 11.30 una jornada especial en el Complejo Celeste, donde recibirá el Pabellón Nacional de manos del presidente Yamandú Orsi y otras autoridades de gobierno. La actividad se desarrollará en el marco de la inauguración de nuevas obras financiadas a través del programa FIFA Forward, entre ellas una cancha de césped artificial, otra de césped híbrido y espacios destinados a la recuperación deportiva. El acto será una de las últimas actividades protocolares antes de la partida rumbo al Mundial 2026.

Lo siguiente ya fue confirmado por la Asociación Uruguaya de Fútbol junto a la Intendencia de Canelones, quienes dieron a conocer los detalles de las jornadas de “abrazo de despedida”, donde la selección uruguaya –los 26 futbolistas citados y el entrenador Marcelo Bielsa– estarán presentes junto a niños de las ligas de fútbol infantil de Canelones.

El viernes será en el estadio Emilio Tito López de Pando y el sábado en el Martínez Monegal de la capital canaria. En ambas jornadas la apertura de puertas será a las 9.00 y la actividad comenzará a las 10.00.

Esto será la despedida de la selección uruguaya que no va a disputar encuentros amistosos de ninguna índole antes del Mundial, como sí están haciendo sus rivales del grupo. El capitán José María Giménez dijo al llegar al Aeropuerto Internacional de Carrasco que le gustaría despedirse del público: “Cuando era niño, me gustaba. Me arrimaba hasta algún lado para nomás ver pasar el ómnibus”.

La selección uruguaya viajará el próximo lunes, tendrá su base para el Mundial en Playa del Carmen, donde se alojará en el Fairmont Mayakoba, y entrenará en el Mayakoba Training Centre. Desde ahí volará hacia los tres partidos del grupo, los dos primeros en Miami, donde debutará contra Arabia Saudita el 15 de junio para luego jugar ante Cabo Verde el 21, mientras que el restante viaje será a Guadalajara para cerrar el grupo ante España el 26.