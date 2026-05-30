Llegó el capitán: Josema Giménez se sumó a la selección uruguaya

El defensor del Atlético de Madrid arribó este sábado al país y fue contundente sobre la polémica en torno a la ausencia de Nahitan Nández.

José María Giménez puso fin a su temporada en Europa y llegó este sábado a Uruguay para sumarse a los trabajos de la selección uruguaya en el Complejo Celeste, que ya se prepara con el plantel prácticamente completo de cara al mundial.

El primer capitán de la celeste llegó por la mañana al aeropuerto de Carrasco, donde fue recibido por medios de prensa que le pidieron sus primeras sensaciones respecto a la selección y la inminente Copa del Mundo, que será la cuarta para el defensor del Atlético de Madrid, que se prepara para tener su presencia número 100 con la camiseta celeste, uno de los máximos representantes del rubro en el plantel actual, solo por detrás de Fernando Muslera.

Giménez comenzó por hablar de la ausencia de Nahitan Nández, la novedad más importante de la lista definitiva de Marcelo Bielsa, que no se conoce aún. “La verdad es que me sorprendió muchísimo, es una realidad, sobre todo porque si vas a nivel estadístico fue de los jugadores que más minutos ha tenido en este proceso”, expresó Giménez, en sintonía con la reacción de sorpresa que también manifestaron en días previos jugadores como Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Mathías Olivera.

Pero la llegada de Giménez se dio cuando el debate en torno a la sorpresiva ausencia de Nández ya había crecido en temperatura e intensidad, con la inclusión de una versión bastante extendida de que el jugador hoy descartado para el mundial habría ido para atrás en aquella humillante derrota amistosa 5-1 ante Estados Unidos a fines del año pasado.

“Jode y molesta mucho ver y escuchar barbaridades respecto a su persona, que como profesional siempre ha sido un señor, siempre fue el alma del equipo”, afirmó Giménez. Y después puntualizó: “De hecho, si pedís los datos físicos del partido contra Estados Unidos fue uno de los que más corrió. Futbolísticamente el equipo no rindió ni contra Estados Unidos ni contra México, es una realidad y eso fue en conjunto, eso fue autocrítica. Después ensuciar indirectamente a compañeros que no se lo merecen, porque han hecho siempre esfuerzos tremendos por la selección, se han desvivido por la selección y han dejado dinero de su bolsillo para la selección, me parece una falta total de respeto”.

En su papel de capitán, Josema agregó: “Quiero recordarles que si tienen algo para decir respecto a la persona de mis compañeros, que vengan, me lo digan a mí, nos sentamos, lo charlamos y en dos minutos los hago pedir disculpas públicamente”.

“Y obviamente que calienta muchísimo, pero ahora hay que enfocarse en el mundial, me gustaría que se dejara zanjado ese tema”, dijo Giménez para dar cierre al asunto. “Que todos empujemos y busquemos el ambiente mundialista, que es lo más lindo de todo porque se juega cada cuatro años y es difícil recorrer un camino para llegar al mundial, porque estamos todos ilusionados y vamos a dejar todo lo que tengamos de nosotros para representarlo y poder llevarlo a donde se merece”.

Los entrenamientos de despedida

Giménez también habló de la despedida de la selección uruguaya previa al mundial, una instancia para la que se preveía un partido amistoso que finalmente no se pudo arreglar. “Después del partido contra Argelia en Italia, hablamos con la directiva porque sí nos hubiese gustado despedirnos de la gente”, expresó. “Nos hubiese gustado ir a Paysandú, Rivera y zonas donde la gente puede dividirse los kilómetros y poder saludarnos y tener un recuerdo. A mí cuando era niño me gustaba, me arrimaba hasta algún lado para nomás ver pasar el ómnibus y decir: 'Bo, ahí van los jugadores de la selección', pero seguramente por circunstancias que son ajenas a nosotros no se pudo hacer”.

A modo de despedida, en cambio, la selección tendrá dos entrenamientos abiertos al público, uno en el Martínez Monegal de Canelones y otro en el Estadio Municipal de Pando.

Poco después de su llegada al aeropuerto de Carrasco, Giménez ya estaba junto al resto del plantel metido en su preparación de cara al mundial, según una nueva publicación de la selección uruguaya. Con el zaguero canario, ya son 24 los jugadores que entrenan en el complejo.