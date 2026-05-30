El líder de la anual vuelve a dejar puntos: Racing y Defensor empataron sin goles

Deportivo Maldonado y Peñarol, que todavía tienen que jugar en la tercera fecha, quedaron a tiro de la escuelita de Sayago en la punta de la tabla acumulada.

En el Parque Roberto siguió este sábado la actividad de la tercera fecha del Intermedio 2026, la penúltima antes del receso mundialista, en una jornada que también registró el choque entre Danubio y Progreso en Jardines del Hipódromo.

La punta de la anual en disputa

En Sayago, Racing no pudo doblegar a Defensor Sporting y sumó su segundo empate consecutivo, resignando puntos que pueden ser cruciales en los puestos de la tabla anual, esa que el campeón del Apertura había liderado en lo que va de la temporada. En la fecha anterior, tras empatar sin goles con Liverpool, Racing cedió un terreno que Peñarol recuperó al ganar y descontar unidades (no así Deportivo Maldonado, que empató con Wanderers), y ahora tanto el carbonero como el Depor, con tres puntos menos en la acumulada, tienen chances de alcanzarlo si ganan sus respectivos partidos.

En la niebla mañanera que caía sobre el Parque Roberto el partido fue parejo y disputado. En el primer tiempo, Defensor Sporting tuvo algunas chances claras y podría haberse puesto en ventaja, pero no aprovechó.

En el segundo, fue Racing el que buscó con mejor perspectiva la ventaja, con la intención de plasmar en el resultado la diferencia en la tabla y en la temporada, pero tampoco pudo abrir un partido que se hizo cada vez más cerrado y entreverado, en el que, en el arquero violeta, Kevin Dawson terminó convertido en figura.

El empate sin goles no es un buen resultado para ninguno, pero el violeta, que arrastraba tres derrotas al hilo y hoy sufrió bajas importantes en el estreno de Gerardo Miranda como director técnico interino tras la salida de Román Cuello, quebró la racha negativa y sumó su primer punto en el Intermedio, un potencial punto de partida para una necesaria remontada.

En la tabla de la serie B del Intermedio, Defensor se mantiene último, mientras que Racing sumó para quedar mezclado en los de arriba, aunque también puede quedar más hundido con otros resultados de la fecha.

Triunfazo agónico y de atrás de Progreso ante Danubio

Por otra parte, en un duelo clave de la parte baja de la tabla, en la tarde de este sábado Progreso se impuso como visitante y desde atrás en Jardines del Hipódromo, con un gol en el último minuto de los descuentos, después de ir perdiendo hasta los 80 minutos.

La franja, que vuelve a tener a Leonardo Ramos como director técnico, empezó ganando con un gol de Joaquín Pereyra, un gran cabezazo tras un tiro de esquina a los 25 del inicio. El equipo de Tabaré Silva, ante un rival directo en la pelea por el descenso, salió a buscar el resultado y también tuvo en la pelota quieta su arma más peligrosa.

Con un córner se originó el empate, a diez minutos del final, cuando después de un rebote en el área la capturó Gastón Silva y la mandó a guardar. Con el partido igualado, el partido pudo ser para cualquiera, pero fue el gaucho el que terminó por pegar justo antes del pitazo final. La jugada la inició Adrián Colombino, que tocó para Facundo de León, y este le puso un centro preciso a Matteo Copelotti para la victoria de Progreso.

La fecha 3 del Intermedio se abrió este viernes con una nueva victoria de Cerro Largo en Melo, la segunda consecutiva para el arachán, y seguirá con tres partidos el domingo y otros dos el lunes.