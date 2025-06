Habrá diez clubes de la A, diez de OFI, seis de la B, cuatro de la C y dos de la D; hasta ahora hay 20 equipos confirmados.

En poco más de un mes comenzará la cuarta edición de la Copa AUF Uruguay, el torneo que pone en competencia a todos los estamentos del fútbol uruguayo en donde se mezclan profesionales con amateurs, como así también ciudades y regiones de buena parte del país.

Esta edición 2026 tendrá el premio más significativo deportivamente, dado que otorgará al campeón la posibilidad de ingresar a la primera fase de la Libertadores, en donde participará como Uruguay 4. El premio, que ya había sido propuesto en la idea original de la diaria y también empujada desde el primer día por Jorge Casales, el ejecutor y creador dentro de la AUF de la copa, no había podido ser aprobado ni puesto en práctica por el rechazo de muchísimos clubes profesionales, que veían como competencia desleal que en siete partidos entonces, y en cinco ahora, un club clasificara a la Libertadores, mientras que los otros tres deben atravesar 37 fechas para conseguirlo.

“Es un buen premio”, dijo el presidente de la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay, José Ramos, consultado por la diaria, aunque agregó que “en la Copa Argentina el campeón va derecho a la fase de grupos”.

Ramos manifestó además que el campeonato con 32 participantes tendrá el formato que seguramente “mejor se adapta a la idiosincrasia de los clubes profesionales de la AUF, y también el que mejor encuadra la forma de disputa de la temporada”.

El dirigente reafirmó a la diaria que “las cinco fases, que se jugarán todas a partido único y sin alargue, ni siquiera en la final, se desarrollarán entre principios de agosto y fines de noviembre, cuando se disputará la final”. A propósito del comienzo, el campeonato está previsto para iniciarse el martes 5 o miércoles 6 de agosto, casi en coincidencia con el arranque del Clausura de la Primera División Profesional, que comenzará el 2 de agosto.

Profesionales de visita

“En la primera fase, dieciseisavos, en los 16 partidos se enfrentarán un equipo profesional con uno amateur, y en todos ejercerá la localía el equipo amateur en canchas donde se pueda jugar fútbol profesional, o sea, con un aforo mínimo de 2.000 personas, y uno especial para donde jueguen Nacional y Peñarol, con un mínimo de 5.000 personas. El sorteo, que determinará no sólo esos cruces sino los subsiguientes, se desarrollará el 15 de julio”, señaló el presidente de la Mesa de la Copa Uruguay.

Para las llaves posteriores, en el sorteo se determinarán las localías, que ya no serán exclusivas de los amateurs.

Consultado acerca de quiénes serán los árbitros, Ramos aseguró que “en la primera fase los jueces serán los de AUF, y si el sorteo y los resultados llevan a las fases siguientes cruces de equipos de la Organización del Fútbol del Interior, podrá haber allí arbitros de OFI”.

31 partidos, 32 participantes, cuatro meses

En total, desde dieciseisavos hasta la final, serán 31 partidos que se jugarán entre semana, sin coincidir con la actividad internacional de Peñarol en la Libertadores –juega ante Racing de Avellaneda el 12 y 19 de agosto– y la de Cerro Largo, que si avanza en la Sudamericana tras eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero, jugará también en octavos la segunda y tercera semana de agosto.

Respecto de la televisación de los partidos, Ramos dijo que “podrá haber acuerdos entre clubes dentro de los contratos vigentes”, lo que quiere decir que los partidos en que jueguen los clubes profesionales pasarán por la factible televisación de Tenfield, y si se enfrentaran equipos de OFI podrían ser por AUF TV y OFI TV.

El campeonato, que cuenta con su propio reglamento y tribunal de disciplina, tiene sanciones exclusivamente para esta competencia. A propósito, hay jugadores que arrastran sanciones de anteriores participaciones que serán hechas públicas oportunamente.

La viola y 31 aspirantes más

Defensor Sporting, el único campeón histórico de la Copa Uruguay, ganador de las ediciones 2022, 2023 y 2024 –estas dos últimas dando la vuelta olímpica el año pasado–, ya está clasificado para la cuarta edición, pero no como tricampeón sino como uno de los diez primeros de la tabla anual al término del Intermedio.

Es justamente el Intermedio, el segundo módulo del Uruguayo de la A, que ahora se llama Liga AUF Uruguaya, el que marca el límite de las clasificaciones de la A, los seis de la B y los cuatro de la C (ver recuadro).

Los dos de la D y los diez de OFI van por otros carriles. Los de la D, como el torneo aún no ha empezado, serán los dos mejores de la temporada 2024 que no hayan ascendido –el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, el Deportivo LSM, no podrá jugar este año–, mientras que los cupos OFI corresponden a los ocho cuartofinalistas ya conocidos de la Copa Nacional de Clubes A más los dos ganadores de los playoffs secundarios, que se conocerán el primer fin de semana de julio.

Nacional, Juventud, Peñarol, Liverpool, Defensor Sporting, Racing, Boston River y Plaza Colonia son por ahora los únicos ocho seguros, pero el fin de semana se deberán definir los otros dos –porque no hay puntos en la final del Intermedio–: Cerro Largo, noveno por ahora, tienen 23 puntos; el décimo es Danubio con 22, y se viene quedando con ese lugar por mejor diferencia de goles, porque Cerro también tiene 22, y empujando vienen Wanderers, Montevideo City Torque y Progreso con 21. Al momento, lo que se sabe es que no jugarán la Copa Uruguay ni River Plate ni Miramar Misiones, que no llegarán al puntaje posible para acceder.

En la B sólo hay tres con el cupo asegurado, porque no se sabe si el Intermedio terminará con la final el próximo miércoles o el otro fin de semana, por tanto podría haber hasta seis puntos más por sumar para cada equipo. Los que ya tienen el lugar seguro son Albion, Atenas de San Carlos y Tacuarembó. Si se jugara una fecha más antes del corte, también estarían Central y Oriental de La Paz. Por ahora el sexto es Deportivo Maldonado, pero tiene a tiro a Colón, Rentistas, Fénix y Uruguay Montevideo, pero si se jugaran dos fechas más, también Artigas podría arrimar.

Ilusiones amateurs

En la C el único que asoma la cabeza por la clasificación, pero todavía no está adentro, es el DFC, que se sigue llamando oficialmente Durazno Fútbol Club, pero no es Durazno ni juega en Durazno. El club de Diego Forlán tiene 12 puntos y lidera una inexistente anual, porque la Primera División Amateur recién está desarrollando su fase inicial con tres grupos. A la C le pasa lo mismo que a la B en cuanto a cuándo se juegue la final de un campeonato que nada tiene que ver con ellos, es decir, la final del Intermedio, que se jugaría el fin de semana si Nacional la juega con Peñarol, y el miércoles si los tricolores deben hacerlo con Defensor.

En la D los dos lugares aparecen un poquito más difíciles de definir porque es seguro que repetirá Paso de la Arena, que ya la jugó en 2024, pero no queda claro si el otro debe ordenarse por cómo quedaron en semifinales, que sería Real Montevideo, o por cómo terminaron en la fase regular, donde aparecería Rincón.

De los diez de la Copa Nacional de Clubes A de OFI ya conocemos ocho, que fueron los que clasificaron a cuartos de final: Universitario y Arsenal de Salto, San Carlos y Libertad de San Carlos, Atenas de Tala, Nacional de Nueva Helvecia, Wanderers de Durazno y Río Negro de San José. Los otros dos serán los ganadores de los playoffs secundarios y saldrán de las llaves Melo Wanderers-Atlético Florida y Porongos de Trinidad-Nacional de Salto, por lo que parece que el único que no podrá jugar en su lugar de referencia es Atenas de Tala, mientras que habría que ver qué pasaría con los carolinos o con Nacional de Nueva Helvecia si el sorteo les otorga la posibilidad de cruzarse con los capitalinos Peñarol o Nacional.