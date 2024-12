Después de empatar 2-2, el violeta le ganó en los penales a Nacional y sigue siendo el único ganador de la copa.

Fue una enorme final. Defensor fue campeón por penales con una gran y única gestión de Matías Dufour, que atajó tres tiros en la definición. Partidazo, sobre todo en el segundo tiempo, cuando se convirtieron los cuatro goles. Arrancó ganando Defensor, al minuto lo empató Nacional, pasaron los tricolores y en la última lo empató de penal la violeta. Claudio Paul Spinelli hizo los dos de los tuertos, y el colombiano Diego Herazo y Nicolás Diente López los de Nacional. Partidazo y enorme conquista de Defensor.

La vida es una final

Primero, un apunte para aclarar la coyuntura: antes de cualquier análisis de juego o de las estrategias planteadas, antes de la exaltación de la victoria y de los campeones, antes de buscar las variables que desembocaron en la frustración y el desencanto de los vencidos, hay que tener en cuenta que una final es una final, desde el primer partido que jugamos con o contra unos vecinitos de la vereda cuando aún no sabemos hacer una multiplicación, hasta una final del mundo. En esta parte del mundo jugamos y honramos cada partido como una final, desde niños hasta profesionales, sea la final de la Libertadores o de la Copita de Leche, y eso hace que sea un espectáculo y un evento único.

Diego Polenta, de Nacional, y Walter Montoya, de Defensor Sporting. Foto: Ramiro Cicao

La descalificación de que era la Copa Uruguay mal organizada y descuidada no hace mella en nadie. Primero a los deportistas que miden la circunstancia con la misma tensión con que se espera y se resuelven los partidos que deciden. Tampoco en la afición que no le da la espalda, aunque su equipo no haya conseguido los logros buscados en la temporada, aunque el campeonato más federal y amplio de Uruguay no represente aún para los participantes una competencia de fuste, aunque no dé premios de clasificaciones a torneos internacionales ni suculentas recompensas económicas. Están y en número de decenas de miles se instalarán en el gran templo pagano de los uruguayos, el Centenario, que agrega épica a la circunstancia.

La circunstancia se refleja también en el ánimo y en las prestaciones individuales y colectivas de los futbolistas.

Claudio Spinelli, de Defensor Sporting, al momento de convertir su primer gol. Foto: Ramiro Cicao

En el primer tiempo fue superior Defensor, que apareció con el temple justo para ir por la gloria. Como que cada mente violeta se repitiera el clásico: “¡Es hoy! ¡Es hoy!”, y lo tradujeron en esa enjundia de aspirantes a campeones. Nacional no se quedó atrás, pero en desempeño global la primera mitad fue defensorista.

Temple y tensión

Durante el primer tercio de la parte inicial no hubo situaciones reseñables de aquellas en que parece que vendrá el gol, pero para contrarrestar esta afirmación, en el minuto 14, una gran apilada de José Pepe Álvarez haciendo una maradoniana rumbo al arco contrario, tirando la pared con Claudio Paul Spinelli, y esperando una devolución que no llegó, porque lo que sucedió fue un gran derechazo del argentino que pasó lamiendo el caño de Mejía y de inmediato en la contraparte nos fuimos de Amsterdam a Colombes viajando con Gabriel Báez por izquierda, que metió un pase gol a su compatriota Alexis Castro, que, sin embargo, no la agarró bien y la pelota mordida se fue afuera.

Después vendría otra de las que se computan como jugadas más peligrosas; son las que dan en el caño y fue un centro del argentino Walter Montoya, que paseó por toda el área y terminó en un cabezazo del ahora tricolor, ex Defensor, Nicolás Ojito González, que pretendió cerrar y alejar el peligro, pero su cocazo condujo a la pelota al ángulo de travesaño y caño derecho.

Xavier Biscayzacú luego de convertir su gol. Foto: Ramiro Cicao

Casi de inmediato, en la otra área, la de Defensor, un cabezazo preciso de Jeremía Recoba a la salida de un córner fue salvado de manera espectacular por el arquero defensorista de la Copa Uruguay Matías Dufour, que jugó en toda la Copa.

Pero después empezaron a suceder los ataques con peligro de Defensor, con Álvarez encendido por izquierda haciendo una gran dupla con Mansilla y con Spinelli cargando todas las pelotas, además de un enorme tiro de media distancia de Barrios que Mejía sacó en enorme atajada.

Los goles y la emoción

Nacional salió mucho más activo en el segundo tiempo con concientización de ¡es una final! En los primeros cinco minutos del complemento metió un par de ataques de gol, pero antes de que el tablero marcara el minuto 50, Spinelli puso el 1-0 después de una gran carrera y pase gol del de Juanicó, Pepe Álvarez, y un pase gol después de un horror de Ojito Rodríguez que el argentino tocó a las redes.

Sólo dos minutos después llegó el empate de Nacional con un expediente simple y práctico: centro desde la derecha con la exquisita zurda de Diente López e ingreso goleador por entre los zagueros del colombiano Diego Herazo, que con potente cabezazo venció a Matías Dufour, que hasta ese momento no había recibido ni un gol en todo el campeonato.

Álvaro Navarro, director técnico de Defensor Sporting, tras salir campeón. Foto: Ramiro Cicao

Después siguió buenísimo, con gran ritmo y ataques hermosos, además de atajadas milagrosas como otra más de Manotas Mejía ante Spinelli.

Defensor iba más al campo tricolor y Nacional apostaba a sólidas transiciones de contra con gran gestión de Jeremía Recoba con movimientos y acciones propios de su padre. Fue Recoba quien arrancó a velocidad y jugó para Diente López, que usó el engaño y la precisión en una misma acción para sacarse de encima a su marcador y vencer con remate ajustado a Dufour a los 70’.

Echó para adelante la viola, defendió Nacional, y en la última pelota del partido, con Matías Dufour atacando, que no atajando, en el área contraria hubo penal de Diego Polenta sobre Soria que Heras cobró a instancias del VAR y el argentino Spinelli lo tradujo a gol.

Foto: Ramiro Cicao

En los penales fue maravilloso Matías Dufour y cerró el tricampeonato de la Copa Uruguay, un campeonato que se irá agrandando con la historia.