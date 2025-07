La empresa presentará una nueva oferta, ya que la primera fue rechazada; hoy habrá una nueva reunión.

La negociación de buena fe entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por los derechos de televisión sigue su curso. La empresa tiene contrato hasta fin de año, y el viernes vence el plazo de renovación sin llegar a la licitación. Son días claves y de sesión permanente, con reuniones diarias entre los involucrados.

Tenfield hizo su primera oferta, ofreciendo 25 millones de dólares anuales por mantener los derechos del fútbol uruguayo; actualmente paga 17. En la reunión del lunes, que tuvo lugar en la tardecita en el Sofitel Carrasco, la AUF declinó el planteo inicial.

Más allá de que todavía no existe acuerdo, las partes coinciden en que las charlas vienen siendo positivas y con intenciones de que haya humo blanco. Si bien el tiempo parece escaso, desde el ejecutivo de la AUF hay optimismo respecto de que, antes del viernes, haya una decisión definitiva por sí o por no. Hoy habrá una nueva reunión, públicamente todavía no se manejó la hora ni el lugar. La primera fue en el estadio Centenario, las dos siguientes en el hotel mencionado.

Tenfield se comprometió a elevar el monto de la propuesta, que podría aumentar entre cinco y diez millones de dólares anuales. Más allá del número final, también se están negociando algunas condiciones que se buscan cambiar del contrato actual, que exceden lo monetario.

La empresa tiene margen en la mejora, la diaria accedió al balance anual y lo analizó junto al asesoramiento de profesionales. La AUF, por medio de un estudio realizado por una consultora privada, había tasado el valor del fútbol uruguayo en un ingreso neto que va de 47 a 65 millones de dólares anuales.