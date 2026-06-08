El auriverde le ganó 2-1 a Atenas de San Carlos y pasó a la cima de la tabla aprovechando que Oriental de la Paz y Plaza Colonia dejaron puntos.

La Segunda División profesional no para ni en el Mundial; seguirá su rumbo el campeonato con la disputa de la tabla anual, la que define todo. Los dos primeros ascenderán de forma directa, mientras que los ubicados entre el tercer y sexto puesto disputarán el tercer cupo en playoffs. La salvedad está en que Fénix, igual, tiene garantizado un cupo en playoffs por la obtención del Torneo Competencia. Los últimos dos por tabla de promedios descienden al amateurismo; Uruguay Montevideo y Paysandú son los que están en zona roja.

Bien arriba en el Cerrito

Cerrito venció 2-1 a Atenas con dos goles en un minuto de Jonathan Isasmendi para llegar a lo más alto de la tabla. Descontó Matías Núñez para los carolinos. El auriverde es líder porque Plaza Colonia perdió puntos al empatar 0-0 con Huracán del Paso de la Arena el viernes en el Supicci, mientras que Oriental de La Paz igualó 2-2 con Miramar Misiones en el cierre de la etapa disputado en el Charrúa.

Alex de Freitas puso en ventaja a los cebritas, pero Matías Rigoleto primero y Benjamín Núñez después lo dieron vuelta para los celestes paceños. En tiempo de descuento, de penal, convirtió Bruno Abatte de forma agónica.

En todos los rincones del país

Tacuarembó le ganó 1-0 a Uruguay Montevideo en el Goyenola, con gol en la hora de Tiziano Varela, mientras que Paysandú se hizo fuerte en la capital al vencer 2-1 a La Luz en el Paladino. Maximiliano Cantera y Exequiel Amaro anotaron para los sanduceros; Joaquín Gottesman descontó para el merengue.

Con una niebla insoportable, el sábado de noche Colón le ganó 2-0 de visitante a Rentistas. Ronald Álvarez y Ramiro Quintana anotaron para el ganador; en el segundo tanto, el delantero se frenó sobre la línea y la empujó, lo que generó la molestia de sus rivales, que lo tomaron como una burla. Fue expulsado el autor del tanto y Jean Martínez en el local.

En el mejor partido de la fecha, con dos clubes históricos en cancha, Fénix se lo dio vuelta a River Plate con uno menos. Comenzó ganando el darsenero con tanto de Francisco Triver, pero Sebastián de Marco, Gonzalo Andrada y Andrés Barboza torcieron la historia en favor de los de Capurro.

Cerrito es líder con 20 puntos; Fénix, Plaza Colonia y Oriental tienen 19; Huracán, 16; Rentistas, 14; Uruguay Montevideo, Colón, La Luz, Tacuarembó y Atenas están con 13; Miramar Misiones y River Plate, 11; y Paysandú, 8.