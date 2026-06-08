El juez somalí intentó obtener la visa a través de un pasaporte diplomático, pero su entrada al país norteamericano fue denegada; además, uno de los principales jugadores de Irak fue demorado casi siete horas.

Omar Abdulkadir Artan nació en Mogadiscio, Somalia, y es árbitro internacional desde 2018. Tiene 34 años, cumplidos hace dos días, y fue elegido como el mejor juez africano de 2025. Después de hacer carrera realizando varios partidos importantes a nivel de clubes y selecciones en su continente, fue designado para trabajar en el Mundial 2026.

El sueño que estaba a punto de concretarse se derrumbó al llegar al aeropuerto de Miami, donde fue denegado su ingreso a Estados Unidos. Al somalí no se le otorgó la visa pese a que había hecho movimientos durante cuatro días para conseguirla en Kenia a través de un pasaporte diplomático, pero tampoco fue suficiente para entrar al país norteamericano.

Ahora Abdulkadir Artan volvió a Turquía, donde había hecho escala previa a Miami. Sus colegas llevan una semana concentrados en las sedes mundialistas, entrenando y preparando el torneo.

Somalia figura entre las naciones que tienen acceso restringido a Estados Unidos por motivos de seguridad; existen excepciones y a eso se apuntó con el pasaporte diplomático.

Iba a ser el primer árbitro somalí en participar en un Mundial. Por el momento, FIFA no confirmó que queda desafectado, pero no hay soluciones a la vista para que pueda ingresar a la sede principal del torneo de selecciones.

Aymen Hussein: “Me trataron como a un terrorista”

Aymen Hussein tiene 30 años, es delantero de Al Karma y juega para la selección de su país; incluso hizo el gol que clasificó a los asiáticos en el repechaje ante Bolivia.

El referente del plantel y uno de los capitanes del equipo fue retenido e indagado durante siete horas en el aeropuerto de Chicago. La Asociación de Fútbol de Irak mencionó que el trato fue “como si de un terrorista se tratara”, algo que también expuso el futbolista en sus redes sociales.

Finalmente, hubo un error administrativo, ya que el jugador fue confundido con otra persona del mismo nombre. Las horas llevaron a comprobar que no era un ciudadano de riesgo y pudo entrar a Estados Unidos.