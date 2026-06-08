A una semana del debut de Uruguay en el Mundial ante Arabia Saudita en Miami, Marcelo Bielsa está entrenando con un equipo que comienza a vislumbrarse como titular para salir a la cancha a las 19.00 del lunes 15 de junio.

Giorgian de Arrascaeta está descartado por su desgarro muscular. A la situación sanitaria del volante creativo, se suma la baja casi segura de Ronald Araújo, que tuvo un viaje relámpago a España para tratar su lesión muscular, los días perdidos de entrenamiento marginan al zaguero del Barcelona de la titularidad en el debut. Otro que está entrenando diferenciado es José María Giménez, que arrastra una lesión del cierre de temporada en Atlético Madrid.

Joaquín Piquerez y Matías Viña, que tuvieron lesiones anteriores a la citación, están entrenando a la par de sus compañeros y, de a poco, van agarrando forma futbolística.

Dos figuras posibles

Marcelo Bielsa impuso el 4-3-3 como figura desde su llegada a la selección uruguaya. En los últimos entrenamientos probó la variante con formación 4-4-2. La oncena elegida por el rosarino formó con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.

De esta forma, Valverde pasa a jugar como volante por derecha y Araújo comienza su recorrido por izquierda más atrás en el campo. Los dos delanteros fue algo poco utilizado por Bielsa, solamente en circunstancias puntuales de distintos partidos.

Esta formación madre, utilizada en la preparación, puede mutar rápidamente al 4-3-3, en ese caso, probó con Agustín Canobbio en lugar de uno de los atacantes. Valverde y Araújo pasaron a posición de punteros, y el jugador de Fluminense ofició de volante interior por derecha, una zona donde el entrenador argentino cree que puede rendir mejor que por la banda, según dijo en la última conferencia de prensa.

Las pruebas continuarán en los últimos días de entrenamiento en Uruguay y luego en la concentración de México hasta conocer la primera oncena mundialista colocada por Marcelo Bielsa.