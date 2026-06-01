El entrenador uruguayo hablo sobre la no citación de Naithan Nández, la ausencia de Luis Suárez, la falta de amistosos y su continuidad en la selección.

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol habló en conferencia de prensa en el Complejo Celeste. Antes de recibir preguntas de los periodistas presentes, eligió tocar temas que se volvieron de interés general en los últimos días: la falta de amistosos previos al Mundial, que no descarta continuar en Uruguay en caso de que haya un ofrecimiento cuando termine su contrato y la no citación de Naithan Nández, explicando que es un “tema estrictamente deportivo”. Además, habló de la ausencia de Luis Suárez.

También le consultaron si su actuación en el video de presentación de la lista de 26 jugadores había sido real o inteligencia artificial. Mirando hacia abajo, como hace siempre, se animó a bromear: “era yo, salvo que no me considere capaz de hacer lo que hice”, lo que despertó las risas de los presentes.

También apuntó sobre su retorno a dirigir en un torneo de esta magnitud: “escucho que no hay entusiasmo y me cuesta creer que un pueblo futbolero y enamorado de la selección como el uruguayo no lo esté. Como amante del fútbol a mi me fanatiza poder ver el Mundial. Dudo que no se vea con ilusión, expectativa y placer, yo siento las tres cosas con la responsabilidad de asumir la ilusión de la gente. Si toda la fortuna que gané haciendo esto me lo piden a cambio de meternos entre los cuatro o ser campeón del mundo, lo doy. Esto lo vivimos con una carga muy grande de responsabilidad”.

Además, sobre el objetivo celeste en el torneo mundialista, ilusionó: “¿Qué es hacer un buen Mundial? Yo sueño. Así que mejor no le contesto”.

Bielsa: “entiendo el asombro porque Nández jugó con regularidad”

Marcelo Bielsa afrontó uno de los temas más esperados y dejó claro que “no hay improvisación ni capricho en la no citación de Naithan Nández”, además explicó: “los motivos son deportivos. Nunca tuvo conmigo diferencias o discusiones que me tuvieran que obligar a considerar algo extra de lo deportivo. Entiendo el asombro porque jugó con regularidad, en la Copa América fue de los mejores jugadores y tuvo una buena temporada en su club”.

También agregó: “para los partidos amistosos con Inglaterra y Argelia hasta último momento estuvimos gestionando la opción de Nández. Si yo hubiera tenido alguna dificultad extra deportiva, que no la tuve, la gestión para insistir con su convocatoria no hubiera sucedido”.

Luego explicó que Nández juega por toda la banda derecha y él optó por Guillermo Varela, Ronald Araújo y Federico Valverde como laterales, y el propio Valverde junto a Agustín Canobbio y Facundo Pellistri como punteros. En zona de volantes están Valverde, Rodrigo Bentancur y Nicolás de las Cruz como opciones.

Por su figura, la otra ausencia por la que fue consultado Bielsa fue por la de Luis Suárez, que en los últimos meses habló públicamente varias veces con la posibilidad de dejar atrás su retiro de la selección para defender a Uruguay en un nuevo Mundial. El entrenador contó su análisis para la elección: “sería equivocado de mi parte juzgar públicamente a Luis Suárez. No hay ninguna duda que podría aportar al equipo. Pero los jugadores que yo elegí son Federico Viñas, Darwin Núñez y Rodrigo Aguirre. No voy a entrar en una comparación o confrontación con los que no están. Yo me expreso a través de mis decisiones. Él expresó su deseo de retornar y aportar para la selección, a mi no me debe ninguna disculpa”.

El rosarino pidió: “mi forma de respetar a Suárez es pedirles a ustedes que se guíen por lo que él quiera decir públicamente. Cualquier cosa que tenga que ver con una relación nuestra me gustaría que lo exprese Luis”.

Santiago Mouriño y Martín Satriano fueron ausentes por los que consultaron a Bielsa en la conferencia de prensa: “vi todos los partidos de los dos. Ambos tuvieron un pico muy interesante de rendimiento pero la clave está en la capacidad de mantenerlo”.

¿Se queda?

Dentro de las aclaraciones, Bielsa manifestó: “dije en un evento organizado por la Asociación Uruguaya de fútbol que este ciclo culmina tras el Mundial. Pero no hablé de terminar. Tomo la culminación como el punto máximo de un proceso. Mi vínculo termina después de la Copa del Mundo pero sería irrespetuoso de mi parte anticipar una negativa a una propuesta inexistente”.

También explicó los motivos por los que no habrá partidos amistosos en la previa al Mundial. “Había un plan inicial de jugar dos encuentros para despedirnos de nuestro público, uno en el Estadio Centenario y otro en el interior. Lo propusimos con Jorge Giordano pero nos costó conseguir rivales de la calidad que nosotros consideramos necesario”, el rosarino agregó: “Además se redujo el tiempo de preparación, las competencias se estiraron una semana más de lo previsto y los jugadores llegaron con distintos tipos de cargas que hubo que nivelar”.

En tiempo y forma

Con la llegada de Rodrigo Aguirre los 26 jugadores citados están entrenando en el Complejo Celeste. Marcelo Bielsa aclaró que los únicos dos que permanecen en recuperación son José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta, todo el resto están compitiendo a la par, incluyendo a Mathías Viña y Joaquín Piqueréz que también habían tenido lesiones.

“De Arrascaeta está entre comillas muy bien pero hay que cumplir los tiempos de una lesión ósea, no se puede someter la zona afectada a fricción hasta el viernes 12, tres días antes del debut. Está entrenando normalmente con todo lo que tiene que hacer un futbolista sin someterse a ejercicios de oposición, Giménez también está entrenando diferenciado” dijo el entrenador.