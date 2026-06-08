Yanmandu Orsi y Ronald Araújo, el 4 de junio, en la entrega del Pabellón Nacional a los jugadores, en el Complejo Celeste.

Se estima que el zaguero del Barcelona vuelva el martes para viajar a México junto a la delegación de la selección uruguaya.

El cuerpo médico de la selección uruguaya indicó que Ronald Araújo presenta una “molestia muscular” y viajó de urgencia a España a recibir “un tratamiento con médicos que lo han tratado con anterioridad”. La decisión fue avalada por el entrenador Marcelo Bielsa.

El zaguero de Barcelona no estará en los entrenamientos del lunes ni martes, pero volverá a Uruguay para viajar el 9 de junio, por la noche, con la delegación rumbo a México. El vuelo celeste será chárter y partirá a las 23.00 desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, llegando a las 6.15 del 10 de junio a Cancún.

Si bien la información oficial no especifica el grado de la molestia muscular, se estima que Araújo tiene una pequeña rotura fibrilar en el gemelo, lo que lo deja complicado para llegar al debut mundialista, el lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita a las 19.00, en Miami. Los estudios a realizarse en tierras españolas aumentarán la claridad sobre los tiempos de recuperación.

Flamengo envió un fisioterapeuta para controlar la evolución de Giorgian de Arrascaeta

Laniyan Neves, fisioterapeuta de Flamengo, viajará al Mundial con Uruguay para controlar de cerca la evolución del desgarro muscular de Giorgian de Arrascaeta. El club brasileño se molestó porque consideró que “en contra de lo acordado, una vez más, estos protocolos no fueron seguidos” respecto a la recuperación de la fractura de clavícula que sufrió el volante ofensivo jugando por Copa Libertadores.

Sobre la decisión de sumar uno de sus profesionales a la delegación celeste, el club expresó: “La medida tuvo como objetivo ofrecer soporte al atleta y preservar las mejores condiciones para su retorno al club. Flamengo desea una pronta recuperación y mantiene la fe en que él alcance sus objetivos. Por otro lado, espera que los protocolos alineados entre club y selección sean respetados en futuras situaciones que involucren a atletas bajo contrato con el Flamengo”.