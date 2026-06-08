Camiseta de la selección de Cabo Verde para la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Los rivales de Uruguay en el grupo H del Mundial 2026 siguen jugando amistosos de preparación para el torneo más importante del fútbol de selecciones. Cabo Verde, que traía en sus hombros la goleada 3-0 sobre Serbia, repitió el resultado al vencer por el mismo marcador a Bermudas, un rival de características notoriamente inferiores. Fue el último encuentro de los africanos previo al debut ante España a las 13.00 del lunes 21 de junio.

Willy Semedo, Garry Rodrigues y Nuno da Costa anotaron los tantos en el cotejo disputado en Connecticut, Estados Unidos. Si bien hubo muchas variantes en la segunda mitad, la oncena titular estuvo integrada por Márcio da Rosa en el arco; Stopira, Logan Costa, Jovane Cabral, João Paulo Fernandes; Deroy Duarte, Willy Semedo, Telmo Arcanjo, Dailon Livramento; Ryan Mendes y Steven Moreira.

España se mide a Perú

España entrenó en Chattanooga, Estados Unidos, en lo que será su lugar durante el Mundial 2026. En las últimas horas se trasladó a México, donde enfrentará a Perú este lunes a las 23.00, encuentro que se disputará en la ciudad de Puebla.

Los europeos empataron 1-1 con Irak en la despedida ante su público en Riazor. Luis de la Fuente, entrenador español, probaría con Unai Simón, del Athletic Club, en el arco por Joan García. Además, habrá rotación en todas las líneas, buscando variantes para llegar con una oncena clara al primer partido mundialista frente a Cabo Verde.

Perú, que no tiene Mundial en el horizonte cercano, arrancó un nuevo proceso junto a Mano Menezes, director técnico brasileño. España buscaba tener una prueba en una de las sedes mundialistas y, además, enfrentarse a una selección sudamericana.

En Uruguay se podrá ver por ESPN y en streaming por Disney+.

Arabia Saudita, el más activo

Arabia Saudita perdió 2-1 ante Ecuador y luego goleó 3-0 a Puerto Rico. Su último encuentro amistoso será el martes a las 20.00 frente a Senegal en el Toyota Field de San Antonio, en Texas, Estados Unidos.