El entrenador de Peñarol habló luego del triunfo ante Central Español y explicó que “los cambios fueron para cuidar jugadores”.

Peñarol venció 2-1 a Central Español en el Campeón del Siglo con otra gran actuación de Leonel Jaime, que metió un gol y asistió en el otro. El carbonero dominó, pero terminó sufriendo ante el descuento palermitano y la expulsión de Roberto Fernández.

Diego Aguirre habló en conferencia de prensa luego del encuentro y aseguró que “es un placer tener un jugador como Jaime en el plantel”. El entrenador no escatimó en elogios hacia el argentino: “Es muy bueno. Es atrevido, desfachatado para jugar, contagia buena energía con su juventud y con todo lo que hace en la cancha. Es un jugador determinante porque hace asistencias y goles. Más no se le puede pedir”.

También destacó al capitán Maximiliano Olivera, que convirtió el primero: “Contento por el gol que hizo; es un defensa goleador, ha hecho muchos goles importantes. Es un jugador que ha sido importante en todo este proceso que llevo adelante en el club; es un futbolista que me da confianza”, marcó el entrenador.

Aguirre consideró que el triunfo fue justo: “Jugamos bien y merecimos ganar. Estoy contento con el rendimiento del equipo”, y contó sus sensaciones con el nuevo sistema táctico, que está resultando efectivo: “Nos sentimos cómodos con la línea de tres. Volver a la línea de cuatro es una posibilidad, pero por ahora estamos bien”.

Los cambios bajaron el rendimiento de Peñarol; el entrenador explicó los motivos de las variantes: “Saqué jugadores muy importantes para cuidarlos un poco. Se vienen cosas muy importantes por delante y entendí que era lo mejor. Es un riesgo porque el equipo lo pudo sentir, pero opté por eso”.

En el futuro está el clásico con Nacional, pero Aguirre prefiere ir paso a paso: “Cada partido es muy difícil. El más importante es el próximo, con Deportivo Maldonado, que está arriba en la anual. No puedo pensar en más adelante”.