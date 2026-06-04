Atento al rival: España empató con Irak en su primer amistoso previo al Mundial

Jesús Rodríguez, de España, y Mustafa Saadoon, de Irak durante el partido amistoso en el estadio Riazor de A Coruña, en el norte de España, el 4 de junio. Foto: Ander Gillenea, AFP

La selección de España inició este jueves la recta final de su preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canada, donde tendrá a Uruguay como rival del grupo H junto a Arabia Saudita y Cabo Verde. La presentación de la roja fue con el Riazor lleno en La Coruña, donde recibió a la también mundialista Irak, pero sin los nombres más destacados de su nómina.

El técnico Luis de la Fuente dejó fuera de la convocatoria a los talentos jóvenes del Barcelona, Lamine Yamal y Pedri. Yamal primero, posiblemente una de las grandes estrellas a seguir en el Mundial, se recupera de una lesión que lo dejó afuera del cierre de temporada europea, aunque se estima que ya estará al 100% para el duelo ante la celeste en la última fecha de la fase de grupos.

Similar es la situación de Nico Williams, joven delantero del Athletic Club que estuvo ausente mientras avanza en la recuperación de una lesión muscular. Tampoco estuvieron en esta jornada dos de los capitanes españoles, Rodri y Mikel Oyarzabal, ni otros jugadores que vienen de jugar la final de la Champions League, como Fabián Ruiz del PSG, y Martín Zubimendi y David Raya del Arsenal.

Pero talento le sobra a la selección española, y el técnico Luis de la Fuente ya tiene un estilo bien definido para su equipo, que con su once alternativo no demoró más de diez minutos en empezar a plasmarse en el juego. Irak se mostró como un equipo muy ordenado y disciplinado, que trató de no replegarse demasiado ante la dominante posesión y la circulación de pelota del rival, y pudo lastimar de contragolpe. Quizá el aspecto en que más se notó la ausencia de nombres en la selección europea fue en el mediocampo, en el retroceso y en la recuperación —jugaron en el doble cinco Gavi y Marc Bernal, que fueron amonestados en el primer tiempo por sendas faltas para cortar ataques—.

A los 15, cuando España ya era dueña casi exclusiva de la pelota y forzaba cada vez más el repliegue de Irak en su campo, llegó el gol de Ferrán Torres, hoy capitán de la roja, mediante una jugada de contragolpe, contrario a lo esperable, tras un amague perfecto de Borja Iglesias sin tocar el balón en la mitad de la cancha, y una salida rápida que le permitió al atacante del Barça encontrar espacios en carrera diagonal hacia el área, y llegar para definir cómodo con un zurdazo cruzado, que se le escapó al arquero iraquí.

Parecía que era el principio del fin para Irak, que, sin embargo, confió en sus armas y llegó al empate antes de la media hora con una inspiración individual de su lateral izquierdo, Mechas Doski, uno de los jugadores más interesantes que mostró el equipo. El zurdo, jugador del Viktoria Plzen checo, picó al espacio por la banda y recibió un pase largo; cuando levantó la vista, vio que el arquero catalán, Joan García, ya daba un paso adelante para cortar un posible centro, y le dio directo al arco. El arquero del Barça quiso reaccionar con un manotazo que no llegó a evitar el golazo.

España pudo sacar ventaja en lo que restaba del primer tiempo, con un par de jugadas de buena factura, con participaciones destacadas de Dani Olmo —el único de los hoy titulares que es probable que sea titular en el Mundial—, y de Alex Baena y Alejandro Grimaldo, que formaron un buen tándem de ataque por izquierda, pero que no pudieron concretar.

Con el fin del primer tiempo se puede dar también por concluida la instancia de preparación mundialista de España en esta jornada, porque en el segundo tiempo De la Fuente cambió a casi todo el equipo e ingresaron varios jugadores jóvenes que ni siquiera están en la lista de 26 mundialistas, algunos de ellos haciendo su estreno absoluto con la roja. El técnico ya piensa en lo que vendrá después del Mundial (la Nations League europea, que empieza en setiembre). La nueva generación de la selección española dominó ante Irak, pero ya no inquietó demasiado al arquero rival y el partido se fue con el empate en uno en la despedida del público español.

España jugará otro amistoso, esta vez sí con titulares, en Puebla, ante Perú el próximo lunes.