Liverpool y Cerro lideran el Clausura

Rubén Bentancourt, de Liverpool, por la segunda fecha del Clausura contra Defensor Sporting, el 16 de agosto, en el estadio Luis Franzini.

Como hacía mucho tiempo que no ocurría, una fecha completa de Primera División terminó el domingo. Tras ella, las conclusiones más notorias son que hay dos punteros en el Clausura, la punta de la anual es de Peñarol pero sigue disputadísima, Progreso se hunde en el descenso y, sobre todo, Nacional volvió a cambiar de entrenador esta temporada.

En resumen

Liverpool se hizo fuerte en el Franzini y goleó 4-0 a Defensor Sporting para alcanzar los 6 puntos en las dos primeras fechas. El equipo negriazul abrió el partido a los 17 minutos, cuando Rubén Bentancourt convirtió de penal, y terminó resolviéndolo en el tramo final, no sin antes sufrir un montón para sostener el 1-0. Facundo Barceló amplió a los 81 minutos y volvió a marcar en el segundo minuto de descuento, también desde el punto penal; Diego Romero, a los 90’+4, cerró la goleada.

Cerro también llegó a 6 puntos, aunque debió remontar el resultado ante Albion en el Tróccoli. El visitante se puso en ventaja a los siete minutos por intermedio de Álvaro López, pero Brahian Alemán empató a los 40. Cuando el partido parecía encaminarse al reparto de puntos, Augusto Cambón marcó a los 87 minutos para darle al albiceleste una nueva victoria de la mano de Alejandro Capuccio.

El triunfo más resonante, sin dudas, fue el de Racing, que volvió a golpear a Nacional al derrotarlo 2-0 en el Centenario. Tomás Habib metió el primero a los 55 minutos y Felipe Álvarez lo liquidó sobre el final. El cervecero sigue prendido arriba en la anual, mientras que Nacional profundizó su mal momento y volverá a tener entrenador nuevo.

Deportivo Maldonado, en tanto, derrotó 2-0 a Progreso en el Paladino. Maximiliano González puso el 1-0 a los 68 minutos y Christian Tabó sentenció el partido en el cierre, a los 90. El equipo fernandino sigue demostrando que es firme candidato para la tabla acumulada, mientras que los gauchos del Pantanoso no levantan cabeza en el promedio del descenso.

Si bien hubo un momento del fin de semana en el que Racing y el Depor fueron punteros de la tabla anual, esa situación duró hasta que ganó Peñarol, que lo hizo 2-1 frente a Central Español.

Montevideo City Torque sigue su marcha triunfal y consiguió una victoria importante: venció 1-0 a Juventud con un gol de Gonzalo Montes a los 61 minutos. El equipo de Marcelo Méndez jugó con mayoría de suplentes, rotando el plantel para llegar bien físicamente a la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Tigre, el miércoles en el Centenario, con la ventaja del 1-0 conseguido en Argentina.

La fecha tuvo, además, el empate sin goles entre Boston River y Danubio y el 1-1 entre Wanderers y Cerro Largo.

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