El sanducero puso fin a su carrera profesional a los 37 años, fue campeón en cinco países distintos, ganó la Copa América 2011, disputó los Juegos Olímpicos y dos mundiales.

A sus 37 años y con casi 20 temporadas completas como deportista profesional, Nicolás Lodeiro le comunicó al plantel de Nacional en Los Céspedes que decidió terminar su carrera. El sanducero jugó 19 encuentros en 2026 con la casaca tricolor, no hizo goles y dio una asistencia. Si bien había perdido lugar en los últimos encuentros, venía de tener minutos en el Intermedio y en la serie de la Copa Sudamericana ante Tigre.

El volante ofensivo cerró una carrera muy buena, fue campeón en los cinco países donde jugó, militó en equipos grandes y disputó más de 600 encuentros entre selecciones y clubes.

En Nacional levantó la copa en el Campeonato Uruguayo 2008-2009, en el que fue elegido mejor jugador del torneo, y volvió a ser campeón en 2025 luego de su retorno a la institución. En Ajax ganó dos veces la Eredivisie, que es la primera división holandesa, y en una ocasión la Copa de Países Bajos. En Boca fue campeón de la Liga y la Copa Argentina. En Seattle Sounders ganó dos veces la MLS y una la Copa de Campeones de la Concacaf. En Brasil obtuvo el Campeonato Carioca, el Guanabara y el Trofeo Río, todos con Botafogo.

Además de los clubes en los que se coronó, vistió las camisetas de Corinthians en Brasil, Orlando City y Houston Dynamo en Estados Unidos.

De celeste

Con Uruguay ganó la Copa América 2011 como gran logro. Pero además participó en los mundiales de Sudáfrica 2010, logrando el cuarto puesto, y Brasil 2014. Jugó el Mundial sub 20 de Egipto en 2009 y los Juegos Olímpicos en Londres 2012.

Con la celeste anotó diez goles y dio 13 asistencias en 76 encuentros disputados. Su último tanto fue el primero de la goleada 4-0 ante Ecuador en la Copa América 2019, en el debut del equipo dirigido por Óscar Washington Tabárez en el torneo.