Ferro, Libertad, Wanderers y Barracas van por un lugar en la final del interior

En Salto y en Durazno se deciden los finalistas de la Copa Nacional de Clubes A.

Este domingo, Salto y Durazno van a ser las sedes donde se definan los dos finalistas de la Copa Nacional de Clubes de la Divisional A. Tras los partidos de ida jugados el sábado pasado en Dolores y San Carlos —que sirvieron de antesala a la jornada previa de la final del Mundial—, llega la hora de la verdad en el fútbol de tierra adentro.

De los cuatro sobrevivientes, Sportivo Barracas es el único que saldrá al campo de juego con renta a favor. El conjunto cerealero defenderá el 1-0 conseguido hace siete días en el Parque Alberto Piazze con la firma del zurdo catamarqueño Franco Chasampi, en un cruce que se trasladará al estadio Silvestre Octavio Landoni a partir de las 17.00.

Del otro lado estará un Wanderers golpeado pero combativo, que logró meterse entre los cuatro mejores por segunda temporada consecutiva y busca acercar a la Liga Duraznense a un título absolutamente inédito, contraponiendo su historia de clubes con los laureles que sí supo cosechar la selección roja del Yí.

El bohemio tiene herramientas para poner en tela de juicio la clasificación de los doloreños. Si Wanderers gana por un gol, la serie irá directamente a los penales; si vence por dos o más tantos, sacará pasaje a la final; mientras que cualquier triunfo o empate de Barracas instalará al cerealero en la definición del torneo.

Más temprano, a las 14.30, la otra semifinal se resolverá en el estadio Ernesto Dickinson de la capital salteña entre Ferro Carril y Libertad de San Carlos. En el Álvaro Pérez, sobre un terreno muy pesado, empataron 1-1 en un trámite donde el franjeado sacó ventaja en la primera parte a través de Nahuel Machado y el Penado 14 empujó sin descanso hasta encontrar la igualdad en la última pelota por intermedio de Agustín Giosa. Al haber quedado en tablas en el primer chico, el escenario en Salto es de explicación sencilla: el que gane el partido será finalista directo; si vuelven a empatar, sin importar el marcador, la historia se definirá mediante tiros desde el punto penal bajo la reglamentación FIFA.

En ambos escenarios se volverá a utilizar el sistema de soporte de videoarbitraje (FVS). A diferencia del VAR tradicional, esta herramienta se activa exclusivamente a pedido de los entrenadores: cada técnico dispondrá de dos oportunidades durante el encuentro para solicitar la revisión de jugadas puntuales —gol o no gol, penal, tarjeta roja directa o error de identidad— mediante la entrega de una tarjeta al árbitro. Si el reclamo resulta correcto, el entrenador conserva la tarjeta; si no lo es, la pierde.

Ambos partidos serán transmitidos por OFITV a través de DirecTV y DGO.