La sexta fecha del Intermedio se disputó en dos semanas, paro de por medio. Al torneo corto, por diferentes motivos, le costó enganchar al público; suele ser el certamen con menor concurrencia de espectadores y esta vez estuvo atravesado por el Mundial y la decisión gremial de la Mutual por frenar la actividad en medio de la etapa.

La séptima, que está fijada para el próximo fin de semana, definirá los grupos y, por tanto, los clasificados a la final, que se disputará el miércoles 5 de agosto. En la serie A la cuenta es fácil, Peñarol recibirá a Cerro Largo en el Campeón del Siglo el sábado a las 18.30, los arachanes solamente se quedarán con el primer lugar si ganan de visitantes. En cualquier otra circunstancia el clasificado será el carbonero.

En el grupo B hay cuatro equipos con chances intactas, aunque el duelo caliente es entre Montevideo City Torque y Wanderers el viernes a las 19.00 en el Charrúa: los dos tienen 12 puntos y si hay un ganador, clasificará a la final. Deportivo Maldonado, que tiene 11, va el sábado a las 15.00 con Juventud en el Campus. Necesita un empate el día antes para tener chances.

El último en jugar será Nacional, que recibirá a Progreso el domingo a las 18.30 en el Gran Parque Central. El tricolor la tiene complicada, necesita empate entre ciudadanos y bohemios, que no gane Deportivo Maldonado y que su triunfo sea por siete goles.

Se emparejó el año y arde la zona roja

Con la derrota de Racing, Peñarol cerró una fecha perfecta, igualando a Deportivo Maldonado en la cima, los fernandinos habían perdido ante Progreso. Los líderes tienen 40 puntos, los de Sayago 38 y Montevideo City Torque 35. Albion con 33 y Nacional, Central Español y Wanderers tienen 32, estos cuatro están en puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

En el descenso, Progreso está prácticamente condenado, pese al último triunfo: necesita un Clausura casi perfecto para apelar a mantener la categoría, está a nueve unidades de los rivales que debe alcanzar, además tiene que pasar a tres equipos. Si no se cae estrepitosamente ninguno de los ascendidos –Deportivo Maldonado, Albion o Central Español–, bajarán dos de los otros tres equipos implicados en la zona roja. Cerro y Danubio tienen 64 y Wanderers 63.

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