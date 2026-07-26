Feliz domingo para Cerro, que igualó a Danubio en el descenso

El domingo solo ofreció un partido por el Campeonato Uruguayo con puntos importantes en disputa. Racing podía quedar como único líder de la tabla anual mientras que Cerro iba por alcanzar a Danubio en la tabla del descenso, lo que terminó sucediendo con el triunfo 1-0.

El albiceleste madrugó en la siesta con gol de Nahuel Arenas a los 3 minutos. Fue una jugada particular. Fue córner concedido de forma innecesaria por Guillermo Cotugno, Hernán Heras iba a cobrar saque de arco y cambió su decisión, seguramente por aclaración del VAR, regla que a partir del Clausura se va a aplicar pero que todavía no se utiliza. De ese tiro de esquina, los de Sayago fallaron reiteradamente en defensa y el argentino apareció por el segundo palo para definir de forma potente.

El equipo dueño de casa se aferró a los tres puntos, jugando de forma inteligente y manejando los tiempos. Incluso en el primer tiempo tuvo situaciones para ampliar la ventaja, con Brahian Alemán como manija del equipo.

A Racing le costó asimilar el golpe y encontrar los caminos. En el segundo tiempo fue más directo buscando con pelotazos largos y Christian Chambian puso hombres de ofensiva para cargar sobre el área rival. La visita dominó pelota y terreno, pero dejó espacios defensivos que Cerro no terminó de aprovechar de contragolpe para liquidarlo.

Los de Sayago llenaron el área de centros, hubo incertidumbre hasta el final y nerviosismo por el resultado. A la escuelita le costó encontrar los caminos, pero cada envío ponía en peligro los corazones cerrenses. De todas formas, la zaga se fue con chichones de repetirse en despeje. Apretado por el reloj, Esteban da Silva tiró de afuera del área buscando la épica, pero se le fue desviado y con eso se terminaron las esperanzas del visitante.

En la lucha por el descenso, Cerro sacó tres puntos de oro en una fecha en la que también habían ganado Progreso y Wanderers. El único que no sumó fue Danubio, que ahora está igual que el albiceleste en la zona roja. Además, los de Alejandro Capuccio sumaron su segundo triunfo de forma consecutiva, algo que para su objetivo es una gran bocanada de aire.

De yapa, salió del último lugar de la tabla anual, donde Racing desperdició la chance de quedar como único líder. Los que están más arriba son Deportivo Maldonado y Peñarol.