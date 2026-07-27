En Inglaterra probarán una nueva regla para evitar que el golero pierda tiempo

El portero irlandés del Brentford, Caoimhin Kelleher, recibe tratamiento médico durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Leeds United y el Brentford en Elland Road en Leeds, norte de Inglaterra, (archivo, marzo de 2026)

Si el guardameta es atendido por los médicos, el entrenador deberá designar que un jugador de campo salga por un minuto.

En el Mundial se aplicaron un montón de nuevas reglas que en Uruguay se empezarán a utilizar a partir del Torneo Clausura. Los cambios en el arbitraje buscan mejorar el tiempo efectivo de juego, evitando demoras en las reposiciones o las simulaciones de lesiones.

En Inglaterra van a ir un paso más allá, probando una nueva regla para una incidencia que FIFA no tomó dentro de sus variantes. Cuando el golero reciba atención médica, deberá salir un jugador de campo durante un minuto. La elección del futbolista que se retirará momentáneamente del campo será del entrenador, que tiene un máximo de 10 segundos para tomar la decisión.

Es una adaptación a la norma que marca que los jugadores de campo que requieran el ingreso del cuerpo médico deben salir un minuto. Como un equipo no puede quedar sin golero y los que ocupan ese puesto tienen cierta libertad para hacer tiempo, se buscará una alternativa para evitar las simulaciones.

La idea de las autoridades del fútbol inglés es comenzar a implementar estas reglas en las cinco divisiones profesionales. La modificación abrió el nuevo debate sobre cómo se aplicará la medida en situaciones de lesión real, algo que se deberá ajustar antes de ponerlo en práctica.

La temporada de la Premier League, principal liga del fútbol en la actualidad, comenzará el viernes 21 de agosto y se extenderá hasta el lunes 24. La Championship, segunda división inglesa, iniciará una semana antes.