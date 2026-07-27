El entrenador Gino Alderete comunicó las 12 jugadoras que participarán en el torneo que se jugará del 3 al 9 de agosto en Zárate, Argentina.

Se viene una nueva edición del Sudamericano femenino de básquetbol de mayores, que en esta oportunidad se disputará del 3 al 9 de agosto en Zárate, Argentina, ciudad de la provincia de Buenos Aires ubicada a 90 kilómetros de la capital.

En las últimas horas, el entrenador Gino Alderete dio a conocer el plantel de 12 jugadoras convocadas para el torneo. No hay grandes sorpresas, a excepción de la ausencia de Camila Kirschenbaum por decisión técnica.

Lucía Auza, que juega en Northern Kentucky Norse de la NCAA de Estados Unidos, y Florencia Niski, de Club Basket Frascati de la A2 de Italia, son las principales figuras. Además, hay buenas jugadoras del ámbito local que han tenido paso por la Liga Argentina, como Josefina Rivera y Sabrina Molina, y se suman Lucía Schiavo, que está en San José de Paraguay, y Josefina Zeballos, de Maristas Coruña de España.

Catalina Taño, de Lagomar, y una de las mejores defensoras perimetrales del torneo doméstico, fue la sorpresa de la lista. La base formada en Malvín tendrá su primer Sudamericano de mayores con la celeste.

El torneo, la forma de disputa y sus objetivos

Uruguay estará en el grupo A, en el que enfrentará a Argentina, Colombia y Paraguay. En el grupo B quedaron Brasil, Venezuela y Chile. A último momento se bajaron del certamen Ecuador y Bolivia, mientras que para Perú nunca fue una opción participar.

En la primera fase juegan todos contra todos. El mejor de cada llave avanza directo a semifinales, mientras que el segundo jugará contra el tercero del otro grupo en cuartos de final en un partido donde los ganadores se meten entre los cuatro mejores. El premio para los semifinalistas es la clasificación a la Americup, que se disputará en El Salvador en 2027.

La celeste debutará el lunes 3 frente a Paraguay y el martes 4 chocará con Colombia, en ambos casos a las 17.30 de nuestro país. Cerrará su participación en el grupo contra Argentina a las 21.00. Por el momento no hay comunicación oficial sobre un medio que haya comprado los derechos de transmisión del evento; si eso no sucede, se televisará gratis por Youtube.

La parada es compleja: aunque Uruguay está dando pasos para competir a nivel internacional, por el momento está lejos del nivel de las potencias continentales. Alderete en nota con la diaria declaró: “Voy a ir a ganarles a Bolivia y a Ecuador y a competir con Paraguay y Chile. Esa es la mentalidad. Me la juego con lo que digo, esos son mis objetivos”. Como no asistirán las selecciones ecuatoriana y boliviana, el combinado uruguayo apuntará a la parte compleja de la meta trazada.

Si las de Gino Alderete no acceden a las semifinales, jugarán por ubicarse entre el quinto y el séptimo lugar.