Habrá nuevas reglas en el fútbol uruguayo desde el Clausura 2026

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que las nuevas reglas comenzarán a regir a partir del inicio del Torneo Clausura 2026 y no desde el comienzo del segundo semestre que arrancará este fin de semana con la disputa de la quinta fecha del Torneo Intermedio. Estos cambios en el juego fueron aprobados por la International Football Association Board (IFAB), organismo rector de la modificación del reglamento del fútbol a nivel mundial.

Los cambios ya fueron utilizados en el Mundial 2026. El objetivo principal es aumentar el tiempo efectivo de juego y reducir las pérdidas deliberadas de tiempo, algo en lo que el campeonato uruguayo está muy atrás respecto de las otras ligas del continente. Además, hay reglas que buscan brindar mayores herramientas a los árbitros para corregir errores puntuales durante los encuentros con la utilización de la tecnología.

No vale hacer tiempo

Entre los cambios más importantes aparece el nuevo control sobre las reanudaciones de juego, que terminarán con la viveza criolla. Ahora los jueces tendrán más herramientas para evitar lo que en el fútbol uruguayo es moneda corriente. Cuando el árbitro considere que un equipo demora excesivamente un saque de banda o de meta, iniciará una cuenta regresiva visible de cinco segundos. Si el balón no se pone en juego antes de finalizar ese conteo, la posesión cambiará de equipo en el caso de los laterales o el saque de arco se transformará en tiro de esquina para el rival.

El futbolista reemplazado dispondrá de diez segundos para abandonar el terreno de juego. En caso de exceder ese tiempo, el jugador sustituto deberá esperar un minuto como mínimo o hasta la siguiente interrupción del partido, por lo que su equipo quedará con un jugador menos en ese pasaje temporal.

Algo parecido pasará con las interrupciones por atención médica: se busca que sean cuando realmente se necesiten y no para enfriar los trámites. Cuando un jugador requiera asistencia y el juego se detenga, deberá permanecer fuera de la cancha durante al menos un minuto después de la reanudación, salvo las excepciones previstas por el reglamento.

Esta regla quedará eximida si el arquero está lesionado, cuando chocan el arquero y un jugador de campo y ambos necesitan atención médica, cuando chocan dos jugadores del mismo equipo y ambos requieren asistencia, si se trata de una lesión grave, como una conmoción cerebral, un problema cardíaco, una convulsión, un atragantamiento u otra situación que ponga en riesgo la salud del futbolista, y si la lesión fue provocada por una infracción física cuyo autor recibe tarjeta amarilla o roja. En este caso, el jugador lesionado puede quedarse en el campo tras ser atendido; la idea es no perjudicar al equipo que sufrió la falta. Si se sanciona un penal y el jugador lesionado será quien ejecute el tiro penal, puede permanecer en la cancha para patearlo.

Si el jugador abandona voluntariamente el campo sin demorar la reanudación del partido, no tiene que esperar un minuto para volver.

Polémica en el VAR

El VAR también tendrá más posibilidades de intervención. Ahora se puede corregir una segunda tarjeta amarilla mostrada erróneamente, advertir casos de identidad equivocada al momento de la sanción disciplinaria y corregir la concesión incorrecta de un tiro de esquina si hay evidencia de que correspondía otorgar un saque de arco.