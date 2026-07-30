Habrá partidos entre viernes y lunes; Peñarol jugará una final ante Cerro Largo y en el otro grupo destaca el enfrentamiento entre Montevideo City Torque y Wanderers, aunque hay cuatro equipos con chances de acceder a la final.

Al Torneo Intermedio, por diferentes motivos, le costó enganchar al público. Suele ser el certamen con menor concurrencia de espectadores por el momento del año en el que se juega, y esta vez estuvo atravesado por el Mundial; y cuando parecía tomar fuerza, se dio la decisión gremial de la Mutual por frenar la actividad en medio de la sexta etapa. Fue difícil seguirle el hilo para el público que se ubica fuera del nicho futbolero, pero esta semana se disputará la última etapa en la que se conocerán los finalistas, y es buen momento para zambullirse de lleno en el certamen doméstico.

Los 16 equipos están divididos en dos series de ocho. Más allá del fin en sí mismo de levantar esta copa, para muchos el futuro es más importante que el presente y utilizan este torneo como medio para sumar en las respectivas luchas de la tabla anual, ya sea para la definición a fin de año, la clasificación a copas internacionales o para escapar del descenso.

Como en Maracaná

En la serie A la cuenta es fácil, Peñarol recibirá a Cerro Largo en el Campeón del Siglo el sábado a las 18.30; los arachanes solamente se quedarán con el primer lugar si ganan. En cualquier otra circunstancia el clasificado será el carbonero, por lo que los de Diego Aguirre son favoritos, juegan en casa y tienen dos resultados a favor.

El aurinegro no podrá tener a la orden a Thiago Espinosa pero sí a Jonathan Rodríguez, una de sus últimas incorporaciones. El lateral izquierdo no estará por un tema reglamentario y quedará habilitado para el Clausura o la hipotética final en caso de clasificar. Por el mismo motivo, tampoco estará Brian Lozano en el elenco arachán. Arbitrará Leodán González.

Los otros tres encuentros de la serie no tienen relevancia en el Intermedio. El domingo hay doblete; Racing va a las 12.00 con Boston River en el Parque Roberto, dos equipos que buscan puntos valiosos para la anual; Esteban Guerra será el juez principal. A las 15.00, en tanto, Central Español recibe en el Parque Palermo a Liverpool en un encuentro clave por la lucha en el ingreso a la Copa Sudamericana. Los palermitanos no se pueden descuidar del descenso, por más que tengan aire en esa pelea. El mundialista Gustavo Tejera impartirá justicia.

La fecha de la serie y del torneo se cierra con Defensor Sporting y Cerro el lunes a las 19.00 en el Franzini, con Esteban Ostojich en el arbitraje. El violeta atraviesa un pésimo presente, mientras que el albiceleste sumó dos triunfos al hilo y sueña con escapar de la zona roja del descenso, donde ya superó a Wanderers e igualó a Danubio.

Cuatro en la lucha

En la serie B hay cuatro equipos con chances de clasificar a la final, pero el gran partido es el viernes a las 19.00 en el estadio Charrúa entre Montevideo City Torque y Wanderers. Para que los otros tengan chance, estos deberán empatar; si hay un ganador, sacará boleto finalista sin importar lo que pase el resto del fin de semana. Más allá del premio corto, para el bohemio es imprescindible sumar de a tres para el descenso. Arbitra Javier Burgos.

En el Domingo Burgueño Miguel, con Andrés Matonte impartiendo justicia, juegan el sábado a las 15.00 Deportivo Maldonado y Juventud de Las Piedras. La importancia de este encuentro dependerá de lo que suceda el lunes, aunque siempre son valiosas las unidades para la tabla del año. Los fernandinos no contarán con su golero titular Diego Segovia ni con su entrenador Gabriel Di Noia, ambos suspendidos. Si le abren la puerta el viernes, un triunfo los pone en la cima de la serie.

El último en jugar será Nacional, que recibirá a Progreso el domingo a las 18.30 en el Gran Parque Central tras la eliminación en la Copa Sudamericana. El tricolor la tiene complicada, necesita empate entre ciudadanos y bohemios, que no gane Deportivo Maldonado y que su triunfo sea por siete goles. No estarán Alexis Martín Arias en el bolso y Ayrton Cougo en el gaucho, ambos suspendidos. Los de La Teja están prácticamente condenados a jugar el año que viene en segunda división, pero llegan tras ganarle a Deportivo Maldonado. Javier Feres será el juez.

Sin miras en la clasificación a la final, Albion y Danubio intentarán cerrar de la mejor forma un torneo para el olvido; son los últimos dos equipos de la serie. El franjeado necesita con urgencia los puntos para la lucha por el descenso. El juego va el sábado a las 12.00 en el Franzini, con Hernán Heras.