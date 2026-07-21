Jonathan Rodríguez y Thiago Espinosa refuerzan a Peñarol

Peñarol concretó la llegada de dos nuevos futbolistas para el equipo de Diego Aguirre, que arranca el segundo semestre con el objetivo de ser campeón uruguayo, ya sin competencia internacional.

Jonathan Rodríguez y Thiago Espinosa, que a partir de este martes ya entrenan junto con el resto del equipo, se suman a las llegadas recientes de Leonel Jaime y Franco Romero, otros dos que acaban de incorporarse y que ya tuvieron su destacada incidencia en el reciente triunfo carbonero ante Boston River por el Intermedio.

El primero en arribar fue el lateral izquierdo Thiago Espinosa, de 21 años, que llega al club a préstamo desde América de México. El joven zurdo, que también puede jugar como volante interior o como extremo por esa banda, debutó en Primera División en Racing, después de haber hecho las inferiores en el carbonero.

En la escuelita de Sayago, Espinosa sumó 66 apariciones entre 2024 y 2026, hizo 5 goles y dio 4 asistencias. Su desempeño lo puso en el radar de clubes extranjeros. El América de México primero se lo llevó a préstamo y después pagó cerca de 1,5 millones de dólares por su ficha. En las Águilas –equipo que ahora dirige el uruguayo Guillermo Almada– creen que todavía le falta fogueo al juvenil, y por eso decidieron cederlo a préstamo por un año y medio. Con la mediación del técnico uruguayo recién llegado, se optó por Peñarol como destino.

Este martes tuvo su primera práctica con el carbonero Cabecita Rodríguez, quien pega la vuelta al fútbol uruguayo y a Peñarol, después de 12 años en el fútbol extranjero. Fuera de fronteras se destacó, precisamente, en el fútbol mexicano, donde vistió las camisetas de Cruz Azul, Santos Laguna y América, casi siempre con notables números ofensivos, que le valieron la convocatoria a la selección uruguaya durante diversos períodos en el ciclo del Maestro Tabárez. El floridense de 33 años, que también jugó en Europa y en Arabia Saudita, vuelve a Peñarol tras un pasaje por el fútbol estadounidense, donde vistió la camiseta de los Portland Timbers, con 17 goles en 40 partidos. Su estadía en la MLS se vio afectada desde el año pasado por una grave lesión en la rodilla, por la que tuvo que ser operado. Su último partido oficial fue en mayo de 2025.

“Yo lo veo muy bien y lo va a tener que demostrar él”, dijo su representante, Edgardo Lasalvia, en diálogo con Minuto 1 de Carve Deportiva, que también señaló las ganas de Cabecita de volver al club de sus amores y “el número que resignó [en la MLS]” para venir. “Estamos contentos y muy felices. Es un día muy especial, tanto para Jona como para su familia y para mí, porque respiramos Peñarol. Estoy convencido de que Jona la va a romper y va a ser la figura del equipo o va a andar ahí y vamos a salir campeones con él”, expresó el contratista.