Peñarol le ganó 3-0 a Boston River y alcanzó la cima de la tabla anual

Lucas Ferreira, de Peñarol, festeja junto a sus compañeros tras convertir el segundo gol a Boston River, el 18 de julio en el estadio Campeón del Siglo.

Con un enorme partido del recién llegado Leonel Jaime, el carbonero se quedó con los tres puntos y con buenas sensaciones rumbo a la definición del Intermedio.

Después de la derrota de Deportivo Maldonado ante Progreso, Peñarol saca rédito, iguala al equipo fernandino en la tabla anual y toma ventaja en la serie A del Torneo Intermedio. Eduardo Darias abrió la cuenta para el carbonero en el primer tiempo, y con un gol en contra de Martín González y otro de Franco Romero en el final, se cerró la goleada 3-0 este sábado ante Boston River en el Campeón del Siglo.

Goles errados…

Peñarol salió adelantado y pareció con mejor disposición ofensiva, con Javier Cabrera bien abierto por la derecha, buscando siempre llegar por ese lado. El Cangrejo recibió varios pelotazos largos cruzados, pero no pudo finalizar bien. Boston River tuvo menos la pelota, pero atacó mejor, con tres o cuatro salidas rápidas en las que encontraron espacios y generaron alarma en el fondo de Peñarol.

Leandro Suhr se movió por el frente de ataque y tiró buenos centros desde ambas bandas; desde la izquierda vino una que Francisco Bonfiglio cabeceó al borde del área chica, pero no le pudo dar fuerza al tiro. El atacante del sastre tuvo una chance inmejorable de abrir el marcador cuando recibió en el área un pase perfecto de Agustín Amado y quedó solo frente a Washington Aguerre. Con el arquero volcado a su derecha, Bonfiglio abrió para tirarla al otro palo, pero se le fue ancha.

Matías Arezo, de Peñarol y Agustín Aguirre, de Boston River, el 18 de julio en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

Boston River perdonó y Peñarol no. La ofensiva carbonera se fue apagando en el primer tiempo, pero se encendió cada vez que la agarró el argentino Leonel Jaime, quien ya había mejorado al equipo con su ingreso en el partido pasado, y ahora debutó como titular para mostrar chispazos de enorme calidad y talento, que levantaron los aplausos en el Campeón del Siglo.

El ex River Plate de Argentina, de 20 años, fue el primero en tirar al arco en Peñarol, tras un enganche adentro del área y un zurdazo que le salió débil. Después cambió con Cabrera y se fue a jugar con pierna cambiada a la derecha. Por ahí arrancó la jugada del gol, cuando Jaime juntó las marcas y filtró un pase formidable para Leandro Umpiérrez, que llegó hasta la línea de fondo para mandar el centro. La pelota cruzó toda el área y el propio Cabrera, del otro lado, la devolvió al área para encontrar solo en el punto penal a Darias, que cabeceó al gol.

El sastre sin hilo

Boston River salió decidido a buscar el empate en el complemento y el partido se hizo dinámico, de ida y vuelta. Bonfiglio volvió a tener las mejores de Boston River, aunque conseguir abrir el arco.

En Peñarol siguió haciendo de las suyas Jaime, que empezó a dar muestras de cansancio, pero que no dejó de gambetear y crear peligro; lo rasparon un par de veces y después hizo una falta que le valió la amarilla. Partido completo y auspiciosa novedad para el equipo de Diego Aguirre, que por lo visto hasta ahora se hizo con una joya.

Facundo Aristegui, de Boston River y Javier Cabrera, de Peñarol, el 18 de julio en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

Antes de irse ovacionado en su primer partido en el Campeón del Siglo, Jaime hizo medio gol para aumentar la ventaja aurinegra: levantó un tiro libre desde la zurda que fue como una puñalada al medio de la defensa del sastre. La fue a buscar el zaguero carbonero Lucas Ferreira, que apenas la rozó, pero el capitán de Boston River, González, se la llevó puesta y la metió.

Franco Romero –ingresó en el segundo tiempo a la defensa de Peñarol, en lugar de Mauricio Lemos, que salió con molestias en la rodilla– le puso cifras finales al resultado, con un gol de cabeza tras un tiro de esquina con tiempo cumplido.

Peñarol cambió la cara de la mano de una notable incorporación y gana confianza de cara a la definición del Intermedio y lo que resta de la temporada, en la que solo le queda la competencia local.