Perdió el líder de la anual: Progreso sorprendió a Deportivo Maldonado en el Paladino

El último de la tabla le ganó al primero y el resultado puede generar un sacudón en el campeonato.

Progreso, el equipo más complicado en la tabla del descenso, y último en la anual, le ganó este sábado 1-0 al líder, Deportivo Maldonado, en el Parque Paladino, con un gol de penal de Agustín Ocampo en el amanecer del partido.

El cobro de Esteban Ostojich en una de las primeras jugadas de la tarde, cuando el defensor argentino del Depor Juan Martín Ginzo quiso despejar y le dio a Nahuel López, que venía por atrás –muy similar a la que le cobraron al francés Lucas Digne ante el español Lamine Yamal en la semifinal del Mundial–, fue un adelanto de una jornada complicada para el árbitro, que terminó por dejar furiosos a los dos equipos.

Al inicio del segundo tiempo, Ostojich le mostró la roja a Gabriel Di Noia, técnico del conjunto fernandino, tras una protesta, y minutos después expulsó a Ayrton Cougo, lateral del gaucho, por una segunda amarilla, mal sacada, después de un quite limpio yendo al piso. El VAR podrá corregir este tipo de incidencias a partir de la actualización de las reglas recién en el Torneo Clausura.

Con uno menos, el gaucho resistió casi todo el segundo tiempo, ante un Deportivo Maldonado que no estuvo claro en ataque, aunque el estado del campo de juego tampoco ayudó. En la recta final, el Depor apostó al juego aéreo –entró Hernán Menosse a jugar de 9–, pero no consiguió poner bajo amenaza el arco de Agustín Requena.

Con el triunfo ante el mejor equipo de la temporada, los dirigidos por Tabaré Silva reciben un buen empuje para seguir soñando con escapar al descenso. Pero el resultado puede tener además importantes secuelas en la tabla anual y en la definición del Intermedio.

La gran definición de la serie B

Wanderers le ganó este viernes a Nacional) y, con la derrota de Deportivo Maldonado, quedó como único líder de la serie B del Intermedio, a falta de una fecha. Todavía tiene que jugar la penúltima fecha Montevideo City Torque, que lo hará este lunes ante Danubio en el Charrúa, y si suma de a tres, lo igualará en puntos, aunque el bohemio tiene mejor saldo de goles.

Todo esto deja una definición apasionante para la última jornada, en la que los vagabundos y el ciudadano chocan entre sí. El equipo de Mathías Chiche Corujo, que empezó la temporada con la misión principal de zafar del descenso, ahora suma siete partidos invicto (tres victorias en los últimos cuatro juegos) y la chance cierta y cercana de pelear por el Intermedio, que tiene como premio la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Nacional y Deportivo Maldonado también siguen en carrera por ese lugar en la final del Intermedio. El tricolor cierra el torneo ante el envalentonado Progreso en el Gran Parque Central, mientras que los fernandinos reciben a Juventud en el Campus de Maldonado.

En la tabla anual, Racing puede ser el nuevo líder. A dos puntos de Deportivo Maldonado, el conjunto de Sayago buscará arrebatarle la punta este domingo en su visita al Tróccoli para enfrentar a Cerro. Peñarol, a tres puntos, también puede alcanzar al Depor si esta tarde supera a Boston River en el Campeón del Siglo.