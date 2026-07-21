El entrenador de Peñarol no estuvo de acuerdo con la suspensión de la actividad, también habló de las incorporaciones y de su continuidad para 2027 con las elecciones en el medio.

Peñarol le ganó 3-0 a Boston River el sábado y es líder de la tabla anual junto con Deportivo Maldonado. El carbonero recién volverá a jugar en dos semanas, cerrando contra Cerro Largo en el Campeón del Siglo, en horario a definir.

Diego Aguirre habló en el programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes y dejó en claro que no estuvo de acuerdo con el paro de actividad: “No me parece bueno que no se juegue. Me pareció una exageración el paro. Solo en Uruguay se para el fútbol. Fue un paro tan urgente que parecía que se había muerto alguien. No sé ni cómo se resolvió. Para que el producto sea serio tenemos que cumplir el calendario que está previsto y parar la actividad solo por cosas excepcionales o muy graves”.

El aurinegro tuvo un mal semestre y, de a poco, va reconstruyendo el plantel para mejorar deportivamente: “El período de pases todavía está abierto y algún jugador puede salir. Lo concreto es que empezó Thiago Espinosa y se suma en el entrenamiento de este martes Jonathan Rodríguez”.

Espinosa vuelve al equipo donde se formó, tras el debut profesional en Racing y su pase al América de México: “No hay mejor lugar para terminar de mostrarlo que en Peñarol, se reencontró con varios compañeros de una generación muy buena que es la 2004, son todos gurises divinos y muy sanos”.

Sobre el cambio de estructura en el equipo, Aguirre explicó: “No podemos pensar en sustituir a Leo Fernández. Tenemos que adaptar la forma de juego al plantel que tenemos. No necesariamente buscamos un jugador de esas características. No se manejó la posibilidad de David Terans. No estuvo arriba de la mesa. Hay que tener cuidado cuando se habla de nombres”.

Del resultado positivo del último fin de semana dijo: “En momentos de irregularidad la prioridad es ganar y construir desde la victoria. El rendimiento de Leonel Jaime nos ilusiona a todos”.

Mundial y selección uruguaya

Al ser consultado sobre la participación de Uruguay en el Mundial, Aguirre analizó: “El pasaje de Bielsa por Uruguay no fue bueno. No fue lo que esperábamos, sin dudas, y los resultados no fueron los que queríamos”. De la designación del nuevo entrenador dijo: “Diego Forlán tiene una muy buena imagen a nivel mundial y es un gran tipo. Está muy bien que sea el entrenador de Uruguay, le deseo lo mejor”.

El director técnico carbonero también se refirió al torneo que realizó Argentina: “El final de Argentina con Inglaterra me emocionó. A todos los que nos gusta el fútbol nos alegró que hayan ganado. Fue un partido inolvidable. Hay un sentimiento con Diego Maradona que no podemos compararlo con nadie. Pero lo de Lionel Messi ha sido imponente. Los dos fueron los mejores de su época por lejos. Y Lionel Scaloni es un crack. Todo con los resultados luce más y mejor, pero escucharlo cómo declara es impresionante”.

Capítulo elecciones

Peñarol tendrá elecciones a fin de año y las temporadas con lucha electoral suelen repercutir en lo deportivo. Diego Aguirre tiene espalda en la institución y buena relación con algunos que pueden ser presidenciables. “No tengo claro cuántas listas va a haber. Hay muchos amigos metidos. Vamos a tener un período con tensión, vamos a necesitar ganar para aislarnos de eso”, comentó.

Sobre la posibilidad del retorno de un dirigente que marcó la carrera de Aguirre en Peñarol, dijo: “Juan Pedro Damiani está entusiasmado y está en todo su derecho si quiere ser candidato a la presidencia de Peñarol. Por su historia y su familia”.

Para cerrar, habló de su futuro en la institución: “No pienso en enero de 2027. Tengo muchas cosas para pensar antes. Han sido tres años duros y tenemos que salir campeones para cerrar mi ciclo de manera positiva”.