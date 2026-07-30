Los primeros jugadores que trabajarán al mando de Diego Forlán

La selección uruguaya comunicó la lista de futbolistas sub 20 que fueron citados para el próximo lunes en el Complejo Celeste.

Diego Forlán ya está en Uruguay ultimando detalles para comenzar a trabajar en la selección uruguaya el lunes 3 de agosto. Será el entrenador de la sub 20 y permanecerá hasta marzo al mando de la selección mayor, como interino hasta que haya elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El exdelantero estuvo en los últimos días en el complejo Uruguay Celeste, donde tuvo reuniones con Jorge Giordano, director de selecciones, y entrevistas con diferentes candidatos a conformar su cuerpo técnico, como Andrés Rodríguez, Santiago Espasandín y Diego Jaume.

Se estima que uno de esos nombres se hará cargo de la celeste en los Juegos Odesur, a donde viajará un combinado sub 20 para participar en el certamen que será en Santa Fe, Argentina, del 12 al 26 de setiembre. En esas fechas, Forlán encarará los partidos amistosos de la selección mayor en Asia.

Primera lista

La sub 20 volverá a los entrenamientos entre el lunes 3 y el miércoles 5 de agosto, en esos días trabajará al mando de Diego Forlán, Diego Ruso Pérez y, en el ideal, los colaboradores que sean elegidos luego de las reuniones mencionadas. Esa es la idea pese a que, por el momento, ningún entrenador fue oficializado.

Lo que sí comunicó oficialmente la AUF fue la lista de convocados para esos tres días de trabajo. La intención es observar futbolistas en trabajos que ocuparán la primera parte de cada semana. Aparecen nombres de jugadores que alternan en equipos de primera división del fútbol uruguayo.

Foto: AUF

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