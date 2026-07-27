Semana de revanchas: se definen los clasificados a octavos de final de la Copa Sudamericana

La semana pasada se disputaron los partidos de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, ronda que ofrece un repechaje para continuar en el torneo continental de segundo orden entre los equipos que quedaron terceros en los grupos de la Copa Libertadores y los segundos en las zonas de la Copa Sudamericana.

En los encuentros que abrieron las llaves hubo muchos goles uruguayos, esta semana van los cotejos de vuelta y en todos los partidos habrá jugadores celestes. Algunas series están prácticamente definidas y otras muy parejas, vale recordar que no tienen peso extra los goles como visitantes y, en caso de igualdad, habrá definición por penales, sin alargue.

A la cancha

El martes tiene dos series donde los locales tienen encaminada la clasificación. Tigre, con Ramón Arias recuperándose de una lesión de rodilla, recibirá a Nacional luego del 3-0 en el Gran Parque Central. El encuentro va en Victoria a las 19.00. Santos, en Brasil, va por cerrar la serie tras ganarle 4-1 a Universidad Central en Venezuela, el encuentro será a las 21.30 y seguramente tendrá a Christian Oliva como titular en el elenco locatario.

El miércoles hay tres partidazos con series que están abiertas. Vasco da Gama, de José Luis Pumita Rodríguez, recibe a Independiente Medellín a las 19.00; en el elenco colombiano se anuncia como titular a Joaquín Varela, mientras que en el banco estarán Salvador Ichazo y Enzo Larrosa. La ida fue 2-2.

A las 21.30 hay dos encuentros: Bragantino ante Sporting Cristal en Brasil, con Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna, Ignacio Sosa e Ignacio Laquintana en el local y Leandro Sosa como número puesto en el lateral derecho visitante; la ida fue un divertido 0-0. En Perú, Lanús de Gonzalo Pérez visita a Cienciano con el objetivo de cuidar el 2-0 que logró en Buenos Aires, en el locatario estarán Gonzalo Falcón, Maximiliano Amondaraín, Santiago Arias, Alejandro Hohberg y Cristian Souza.

El jueves hay tres cotejos que le ponen la tapa a la fecha y dejarán armado el cuadro de octavos de final. Bolívar, con Martín Cauteruccio de titular, visita a Gremio a las 19.00 en Porto Alegre, los bolivianos vienen de ganar 3-2 en la altura. A las 21.30, O'Higgins de Thiago Vecino intentará revertir el 1-0 de Boca Juniors en la Bombonera. En el xeneize estarán a la orden con Leandro Lozano, Marcelo Saracchi y Miguel Merentiel. A la misma hora, Santa Fe, dirigido por Pablo Repetto y con Franco Fagúndez en cancha, va contra Caracas en Venezuela, los colombianos ganaron 2-0 en casa.