Zinedine Zidane fue oficializado como entrenador de Francia

Zinedine Zidane en la presentación como nuevo entrenador de la selección francesa de fútbol, el 28 de julio, en la sede de la Federación Francesa de Fútbol, en París.

Como jugador fue campeón del Mundial 1998, con dos goles en la final; ahora llega para reemplazar a su excompañero Didier Deschamps.

Francia confirmó oficialmente la llegada de Zinedine Zidane como nuevo director técnico. Sustituirá a Didier Deschamps, quien dejó el cargo tras la Copa del Mundo 2026 declarando que “había un ambiente insoportable”. El exfutbolista asumirá formalmente en las próximas semanas y dirigirá al equipo con la mira puesta en la Eurocopa 2028. Debutará en la Liga de Naciones el 25 de setiembre contra Turquía.

En su presentación, Zidane expresó que se trata de “un inmenso honor” conducir al seleccionado de su país y señaló que el puesto representa “la mayor responsabilidad del fútbol francés”. La federación lo eligió después de varios años en los que su nombre aparecía como principal candidato para suceder a Deschamps; el nuevo entrenador firmó contrato hasta 2030.

La llegada de Zidane marca el inicio de una nueva etapa para una selección que viene de disputar la final de los mundiales 2018 y 2022; en 2026 terminó en el cuarto lugar. Deschamps estuvo al frente del equipo durante 14 años y se transformó en el entrenador más exitoso de la historia del seleccionado francés, con el título de Rusia 2018 como principal logro.

El Real Madrid como sustento

Como entrenador, Zidane desarrolló toda su carrera profesional en Real Madrid. Comenzó en las divisiones formativas del club y dirigió al Castilla –la reserva– antes de asumir en el primer equipo en enero de 2016.

Su primera etapa se extendió hasta mayo de 2018; logró una serie de títulos históricos: ganó de forma consecutiva la Champions League en 2016, 2017 y 2018, una Liga española, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y una Supercopa de España. Regresó al club en marzo de 2019 y permaneció hasta mayo de 2021, período en el que conquistó otra vez la Liga española y la Supercopa de España.

En sus dos pasajes dirigió 263 partidos con 174 victorias, 53 empates y 36 derrotas; obtuvo casi el 73% de los puntos disputados.

La figura de la primera vez

Zidane nació en Argelia, pero se nacionalizó francés y es uno de los futbolistas más importantes de la historia de ese país. Debutó con la selección en 1994 y disputó 108 partidos, en los que convirtió 31 goles.

Su actuación más recordada fue en la final del Mundial de Francia 1998, cuando anotó dos goles de cabeza ante Brasil, encuentro que terminó 3-0. Dos años después fue pieza clave del equipo que ganó la Eurocopa.

También participó en los mundiales 2002, donde enfrentó a Uruguay, y 2006, cuando la selección francesa perdió la final por penales ante Italia. Ese día Zidane fue expulsado por el recordado cabezazo a Marco Materazzi. Había anotado el gol de su equipo, de penal.