Didier Deschamps, entrenador de Francia: “Había un ambiente insoportable”

Didier Deschamps está totalmente ligado a la gloria futbolística del fútbol francés. Fue campeón del Mundial 1998 como jugador y capitán, y en 2018 fue el entrenador del equipo. Además, ganó la Eurocopa 2000 mientras jugaba y la Liga de Naciones 2020-2021 dirigiendo.

El sábado dejó su cargo de entrenador tras la derrota en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra. Más allá de la caída 6-4, Deschamps ya tenía planificada su salida, pero, al confirmar, dejó declaraciones polémicas. “Tenía la situación bajo control. Decidí que tenía que parar. Y si lo decidí, no fue por mí, se los digo con toda sinceridad, fue por el bien del equipo francés. Quizás no lo haya dicho, pero les digo con toda honestidad, no tomé esta decisión por mí. Porque había un ambiente insoportable conmigo, que el equipo francés no se lo merece” dijo al medio M6.

En la misma nota, explicó: “No fue algo repentino. Lo pensé. Desde que se anunció mi salida, las cosas han mejorado mucho para la selección francesa. Tengo el control, me gusta tenerlo. Podría haber tomado la decisión antes del Mundial, durante el Mundial. No quise hacerlo porque respeto demasiado a la selección francesa”.

“Me abstendré a hablar de la selección”, dijo Deschamps a partir de dejar su cargo. “Tengo el deber de la discreción. La selección francesa está por encima de todo. No me pertenece. Estuve a su servicio en una misión de 14 años. No hay nada por encima de esta camiseta”, sentenció.

Antes del partido por el premio consuelo, en sus redes sociales, el goleador Kylian Mbappé posteó: “Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, ya que fuiste una pieza clave en el resurgimiento de este equipo”

El capitán y goleador, agregó: “La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello. Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos”.