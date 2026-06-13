“Estas horas son de felicidad”: Federico Viñas y la ilusión de su primer Mundial

El delantero uruguayo habló de cómo gestiona la emoción, del plan en el ataque y de por qué, para él, siempre vale la pena ilusionarse con Uruguay.

Federico Viñas sueña en grande. El delantero del Oviedo español, mientras el calor pesado de Playa del Carmen se parece un poco al que se espera en Miami, camina su propio debut mundialista con mucha felicidad, aunque tratando que no se desborde. Por el túnel asoma el sueño de toda una vida: “Estas horas son de felicidad, de emocionarse con mi primer Mundial, de poder debutar, que llegue el día. Pero bueno, también hay que tener la tranquilidad y que no me sobrepase esa felicidad”, resumió.

El centrodelantero no esquivó el peso simbólico del arranque. Con Arabia Saudita como primer mojón, Viñas tiene su lectura: “El debut va a ser, yo creo, el partido más difícil, porque bueno, es el debut. Hay que ir viendo cómo es todo”. En ese sentido, sintiéndose uno de los nuevos, el punta cree que “hay que apoyarse en los compañeros que tienen mayor experiencia en este ámbito, en esta competición. Va a ser duro y esperemos sacar un resultado positivo”.

Consultado sobre su lugar puntual en la cancha -más específicamente si va a ser titular o no-, Viñas mantuvo el código interno de la selección: no adelantar nada, dejar que el entrenador elija los tiempos. Ante la pregunta directa de si jugará, fue contundente: “No, eso no se sabe. El entrenador está probando cosas y yo creo que hasta último momento vamos a ver el once titular que se vendrá”.

A propósito de lo que le ha pedido el cuerpo técnico en estas semanas de prácticas, Viñas dijo que Bielsa le ha pedido “intensidad, tratar de ayudar en lo defensivo, en el ataque, pero sobre todo la intensidad”. Su conclusión permite analizar que la idea de delantero será acompañada por ser primera línea de presión.

En ese sentido, la posibilidad de compartir ataque le abre matices al rol. Pensado en un eventual tándem con Darwin Núñez, Viñas lo ve como un escenario favorable: “Cambia. Creo que jugando con dos cambia a favor de los delanteros porque se puede gestionar el tema de las presiones, el tema de luchar, el tema de aguantar las pelotas, y [también] se le hace muy difícil a los centrales porque si es uno solo ellos también se reparten esfuerzo y le queda un poco más fácil; siendo dos es un mano a mano constantemente y así que nada, es algo muy peleado digamos”.

A propósito sobre cómo se repartirían la cancha en un doble 9, sostuvo que “dependiendo de lo que nos pida el entrenador. Si es dos fijos, como te decía, es repartirse los esfuerzos, los desgastes, también si uno pica al espacio otro tiene que venir a buscar el balón, así que nada, es hablarse entre los delanteros y repartirse cada uno sus tareas”.

Cuando fue consultado sobre por qué hay que ilusionarse con Uruguay, Viñas fue al mentón: “Porque Uruguay es cuatro veces campeón del mundo”. Tras su gesto pícaro al decirlo, el ex Juventud de Las Piedras dijo que también es porque “hay una camada muy importante de jugadores, jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo, y también hay una unión en todo lo que es el grupo.

En el final, refiriéndose sobre el contexto climático, el calor y la humedad de la preparación en México, que funciona como ensayo general de lo que se encontrarán en Miami, Viñas, después de señalarse con cierto desparpajo la frente y decir: “Mirá, lo podés ver que ya estoy un poco sudado”, señaló que “los días que estuvimos acá haciendo fútbol, haciendo entrenamiento intenso, se nota un poco la humedad y el calor. Y sí, puede incidir, tranquilamente puede incidir porque y es un factor que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo con la hidratación: juega un papel muy importante”.