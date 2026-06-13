Sebastián Cáceres, a días del debut: “El primer partido siempre va a ser el más difícil”

En la antesala del estreno mundialista ante Arabia Saudita, el zaguero de la selección habló sobre la importancia de controlar los nervios del debut y de imponer la presión y el ritmo que le convienen a Uruguay.

A dos días del debut de Uruguay ante Arabia Saudita en Miami, la celeste ultima detalles. En la previa al entrenamiento del sábado, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dispuso que dos jugadores hablaran con los medios presentes, Sebastián Cáceres y Federico Viñas.

Entre la expectativa y el nervio lógico por el debut en un Mundial, y con la necesidad de encontrar equilibrio emocional, Cáceres dejó una sensación de alta ilusión, ansiedad controlada y la certeza de que el primer partido es importante para todo lo que viene después.

El zaguero, ante la pregunta de qué siente en la antesala de su primera copa del mundo, jugó con la templanza que acostumbra dentro de la cancha. Dijo estar con “con muchas gana“s. “Quiero que sea el lunes, porque es algo que siempre he soñado, que siempre he querido, jugar un Mundial con la selección”, expresó, ampliando que, a su parecer, los compañeros quieren lo mismo: “Creo que más o menos todos manejan esa misma sensación de querer jugar ya ese partido. Estamos muy bien”.

En esa dirección, la mentalidad aparece como un factor importante. Cáceres no esquivó el tema y puso el foco en una ansiedad que, bien administrada, también puede jugar a favor. “Creo que un poco de ansiedad siempre es bueno, porque te prepara para lo que viene. Si uno se excede en ese tipo de cosas, no siempre es positivo”, explicó. Desde ahí, marcó una idea que atraviesa al grupo en estas horas: “Uno trata de manejarlo de la mejor forma. Obviamente ya uno tiene experiencias en algunas cosas de este tipo, pero no en esta exactamente, así que tratar de llevarlo de la mejor forma y que todo sea positivo”.

La referencia no es menor. Aunque Uruguay tiene futbolistas con muy buena trayectoria y torneos grandes encima, un debut mundialista siempre tiene su peso. Cáceres, pensando en Arabia, lo dijo sin darle vueltas: “Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Mucho se habla de España y lo que sea, pero el primer partido siempre va a ser el más difícil, por todo esto que estamos hablando, ansiedad, primer partido, muchos en su primera experiencia mundialista, entonces creo que eso también hay cosas que se ponen en la balanza y que aumenta la dificultad, entonces creo que va a ser muy difícil”.

Más allá de lo emocional, el zaguero también dejó una pista sobre cómo imagina el arranque ante los saudíes. “Es un equipo que propone, que siempre intenta jugar y nosotros obviamente vamos a tratar de contrarrestar esas cosas, hacer las cosas que nos favorecen a nosotros y no llevar el partido a lo que a ellos les conviene”, señaló. En esa frase aparece una de las claves: que Uruguay no se desordene ni le entregue al rival el tipo de partido que les conviene.

Consultado por la diaria por mayor precisión sobre esa lectura del rival, Cáceres agrandó el concepto, sosteniendo “que es un equipo que propone, que intenta siempre manejar la pelota”. Por eso, dijo que “va a ser importante la presión nuestra, que sea constante”. Y afinó todavía más: “Obviamente no se puede presionar todo el partido, pero tratar de dificultarles ese tipo de jugadas, en las que ellos tratan de salir, de que tienen asociaciones, y creo que eso va a ser lo importante”.