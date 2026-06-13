¿A quiénes les interesa el Mundial?

Sergio Rochet junto a hinchas de Uruguay en la despedida de la selección en el Aeropuerto de Carrasco, el 9 de junio.

Un informe de la Usina de Percepción Ciudadana echa luz sobre la opinión de los uruguayos sobre el campeonato y las expectativas en torno a la participación de Uruguay.

En los días previos al inicio del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, la Usina de Percepción Ciudadana realizó un relevamiento sobre cómo ven los uruguayos esta Copa del Mundo y cómo se anticipa la participación de la selección uruguaya en la competencia. La muestra incluyó a 500 personas encuestadas y se diseñó de modo de que sea representativa de la población nacional mayor de 18 años.

¿Juegan tres millones?

En líneas generales, el interés que suscita el mundial está bastante dividido y más o menos parejo entre los que les interesa mucho (27%), algo (22%) o poco (17%). Solo un 1% respondió que no le interesa “nada”.

Más interesante es si se cruzan las respuestas con otras variables. Por ejemplo, si se toma en cuenta el nivel socioeconómico de los encuestados, las respuestas registran que solo una de cada diez personas del nivel socioeconómico más bajo muestra un gran interés por el mundial, y una de cada cuatro no tiene interés en absoluto.

En cuanto a la división por sexo, en los hombres se constató un interés alto en más de uno de cada tres consultados (36%), una cifra que se ubica en apenas dos de cada diez para las mujeres que manifestaron su interés en el torneo. Cerca de la mitad de las mujeres consultadas dijeron tener poco o nulo interés en el mundial.

El interés por el mundial crece entre los votantes identificados con la Coalición Republicana, de los que un 35% dijo tener mucho interés y otro 22% algo de interés. Entre frenteamplistas fue un 22% el que manifestó el mayor grado de interés, y una mayor porción (42%) que respondió tener interés, pero no tanto.

Entre las personas que manifestaron su interés por el mundial, cuatro de cada diez afirma que solo verá los partidos de Uruguay, mientras que un tercio intentará seguir la mayor cantidad de partidos posible.

La cantidad de personas que seguirán el Mundial es similar en todos los niveles socioeconómicos, pero las personas de menor nivel socioeconómico tienen mayor inclinación a ver solamente los partidos de la selección uruguaya —más de la mitad—. En los niveles medio y alto, las proporciones de quienes verán muchos partidos y solo los de Uruguay son similares.

Entre los hombres consultados, casi la mitad planea ver la mayoría de los partidos, y otro tercio se propone ver solo los de la celeste. Entre las mujeres, una de cada cuatro no seguirá para nada el mundial.

En cuanto a la división por edad, se observa que los que más seguirán el torneo son las personas de la franja entre 45 y 59 años, en la que casi nueve de cada diez expresó su intención de seguirlo, aunque de ellos cerca de la mitad solo atenderá a la actuación del equipo de Marcelo Bielsa.

¿Por dónde se sigue el Mundial?

La Usina también consultó sobre los medios que las personas utilizarán para seguir el Mundial. Un 28% dijo que lo verá a través de una de las plataformas pagas, como DirecTV, DSports, Dgo o Disney+, una población en la que se destacan las personas de nivel socioeconómico medio y los jóvenes (más de 4 de cada 10 jóvenes lo verá por estas plataformas).

Le siguen como opciones los canales de cable (dos de cada diez pretende seguirlo por ahí) y los canales privados de TV abierta (también un 20%), dejando luego a las opciones públicas como canal 5 y Antel TV que aparecieron en otro 20% de las respuestas.

Como cabe esperar, entre los que optan por el cable predomina el nivel socioeconómico alto, mientras que aquellos que optan por la TV abierta son más los de bajo nivel socioeconómico. Los medios públicos y el cable, también sin sorpresa, son las opciones preferidas por la población de la tercera edad. Además, Radio Montecarlo y Carve Deportiva fueron mencionadas como opciones por un 2% de los consultados que prefiere seguirlo por la radio.

¿Qué opina de Bielsa y de la selección?

La encuesta también midió el termómetro respecto al desempeño del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa. La conclusión es que, en general, las percepciones son más positivas que negativas, aunque la mayoría de las respuestas fueron por la opción de desempeño “regular” (31%) y solo 2% consideró que el proceso del técnico argentino ha sido “muy bueno”. Otro 24% lo consideró “bueno”.

Los datos discriminados por edad permiten concluir que a mayor edad, hay mayor satisfacción con el desempeño de Bielsa, con más de cuatro de cada diez de adultos mayores que considera que su trabajo es bueno o muy bueno. En la franja más joven aparece la mayor indiferencia ante el DT, con más de 4 de cada 10 que prefirió no responder, mientras que uno de cada cuatro consultados entre 18 y 29 años de edad consideró que su desempeño era malo o muy malo.

En el interior del país se registraron respuestas más polarizadas respecto a Bielsa, y en Montevideo fueron más moderadas.

La Usina también consultó al público su sensación respecto a la selección uruguaya. El desempeño del equipo fue considerado “regular” por cuatro de cada diez encuestados y, de manera similar a la opinión sobre Bielsa, a medida que aumenta la edad también lo hace la satisfacción con el desempeño de la selección. La aprobación del equipo uruguayo fue mayor entre votantes frenteamplistas que entre votantes de la oposición.

En los niveles socioeconómicos más bajos se observó también una mayor tendencia a ofrecer una opinión sobre la selección, mientras que en el estrato social superior cerca de uno de cada cuatro optó por no contestar.

Por lo menos hasta octavos

¿Hasta dónde cree que llegará Uruguay en el Mundial? Un 3% de los encuestados fue decididamente optimista y consideró que la selección uruguaya podía ser campeona del mundo. Tres de cada diez personas se ubicó en la opinión mayoritaria de que la celeste alcanzará los octavos de final; otro 20% dijo que no pasaría la ronda de 32, pero solo uno de cada diez opinó que Uruguay no pasará la fase de grupos.

Hay mayor optimismo entre los hombres pero fueron más las mujeres que consideran que puede llegar a cuartos de final, y también fueron más las que se reservaron su opinión sobre el progreso de la selección. Además, también hubo más optimismo en el interior respecto a Montevideo.

Casi una de cada cuatro personas consideró favorable la lista de 26 futbolistas convocados por Bielsa para el torneo, a la que solo un 7% de los encuestados vio de forma negativa y otro 20% dijo no conocerla. Entre los que manifestaron desconocer la lista sobresalen las mujeres, los más jóvenes y las personas con menor nivel socioeconómico, rubros en los que se observó un desconocimiento de la lista en 1 de cada 4 personas.

El último ítem de interés mundialista consultado por la Usina refiere al álbum de figuritas. Los datos reflejan que cerca de cuatro de cada diez personas consultadas se ha ocupado de llenar el álbum y coleccionar figuritas, con una tendencia esperable entre los más chicos, y también en los niveles socioeconómicos más bajos. A los 45 años se produce un punto de inflexión, los menores tienen una mayor familiaridad con el álbum y las figuritas (cuatro de cada diez) y los mayores son menos los que llenan el álbum o tienen algún familiar en el hogar que lo hace.