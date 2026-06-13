Ecuador debuta este domingo en un exigente partido con Costa de Marfil

Hinchas de Ecuador durante un partido amistoso frente a Arabia Saudita, el 30 de mayo, en Nueva Jersey.

Además, Curazao tendrá su bautismo mundialista con Alemania, Países Bajos y Japón se medirán en lo que tiene pinta de partidazo y Suecia y Túnez cerrarán la jornada.

Este domingo la Copa del Mundo vibrará con el estreno de otros combinados americanos; en particular, con uno de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Ecuador,que buscará plantar bandera en el norte del continente. El foco de atención se posa con firmeza sobre la selección ecuatoriana, un equipo que llega con el orgullo templado tras una buena eliminatoria y que pretende demostrar que su solidez defensiva no es fruto de la casualidad, sino el reflejo de un proceso sostenido y maduro que no le teme a los grandes escenarios del fútbol mundial.

Repasamos de forma cronológica la actividad de una jornada cargada de tensiones, donde los favoritos históricos medirán sus fuerzas ante rivales africanos, asiáticos y un debutante caribeño dispuesto a quebrar los pronósticos.

Alemania contra Curazao

Este domingo a las 14:00 de Uruguay, por el Grupo E de la Copa del Mundo, el imponente NRG Stadium de Houston abre sus puertas para un choque que mete miedo por el contraste de sus antecedentes. Curazao hace historia absoluta al pisar por primera vez el suelo de una cita máxima, un hito descomunal para la isla caribeña que logró edificar su clasificación de la mano del experiente Dick Advocaat, al dejar por el camino a Jamaica.

El antagonista no necesita presentación: los teutones, cuatro veces campeones del mundo, cargan con la obligación de borrar las pálidas imágenes de sus últimos debuts históricos, donde sufrieron los mazazos que les propinaron primero México en Rusia y después Japón en Qatar.

El conjunto caribeño llega con el ánimo por las nubes, pero sabiendo que en el fútbol las deudas se pagan caras si se entra con ingenuidad. Alemania, que debió remar desde atrás en la eliminatoria de la UEFA tras un arranque flojo, asoma con todo su peso institucional para cortar la racha maldita de los estrenos.

Los alemanes colocarían en cancha a Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum, Aleksandar Pavlović, Toni Kroos, Jamal Musiala, İlkay Gündoğan, Florian Wirtz y Kai Havertz.

Por su parte, el combativo elenco de Curazao intentará plantarse con Eloy Room, Jurien Gaari, Cuco Martina, Roshon van Eijma, Sherel Floranus, Vurnon Anita, Leandro Bacuna, Jearl Margaritha, Juninho Bacuna, Kenji Gorré y Rangelo Janga.

El arbitraje correrá por cuenta del marroquì Jalal Jayed.

Países Bajos contra Japón

A las 17:00 de Uruguay, en simultáneo por el Grupo F, se ven las caras dos propuestas estéticas bien definidas en el Hard Rock Stadium de Miami. La ciudad costera de Florida, marcada por su influencia caribeña y un calor sofocante, cobija un duelo de fuste entre los neerlandeses, tres veces finalistas del mundo e invictos en la exigente eliminatoria europea, y el combinado nipón, que selló su boleto a la cita con una holgura envidiable tres fechas antes de cerrar la clasificación en Asia.

La actualidad japonesa quedó conmovida en las últimas horas por la confirmación de una baja sensible en la mitad de la cancha. El capitán y eje del equipo, Wataru Endo, quedó descartado definitivamente para el torneo por una dolencia que no pudo superar, obligando al técnico Hajime Moriyasu a llamar de urgencia al delantero Shuto Machino. Ante este panorama, los samuráis deberán apelar al libreto del orden defensivo y las transiciones rápidas para lastimar a una naranja que llega con todo el potencial disponible.

Países Bajos formaría con Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders, Xavi Simons, Teun Koopmeiners, Cody Gakpo y Memphis Depay.

El elenco asiático respondería con Zion Suzuki, Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Koki Machida, Hiroki Ito, Hidemasa Morita, Ao Tanaka, Takumi Minamino, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma y Ayase Ueda. Impartirá justicia el .

Ecuador contra Costa de Marfil

El plato fuerte para el continente se sirve a las 20:00 de Uruguay por el Grupo E, en el césped del Lincoln Financial Field de Filadelfia. La histórica ciudad de Pensilvania, cuna de la independencia norteamericana, alberga un compromiso inédito entre la Tri de Sebastián Beccacece y el exigente seleccionado de Costa de Marfil, actuales campeones africanos que vienen entonados tras bajar el copete a Francia en un amistoso reciente. El vencedor de este choque dramático quedará perfilado para discutir el liderazgo de la serie .

El conjunto ecuatoriano llega respaldado por un invicto impresionante de 19 compromisos y una solidez en la retaguardia que asombra, habiendo recibido apenas cinco goles en 18 partidos eliminatorios. La presencia de Willian Pacho en el fondo y el despliegue de Moisés Caicedo en el círculo central garantizan el equilibrio de un equipo que, si bien arrastra una sequía evidente en ataque con un promedio bajo de anotaciones, confía en el olfato del inacabable Enner Valencia.

Costa de Marfil no se queda atrás en jerarquía. El técnico Emerse Faé consolidó un bloque durísimo en el medio con Franck Kessié e Ibrahim Sangaré para abastecer la velocidad de Amad Diallo.

Ecuador saldrá al campo de juego con Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Nilson Angulo, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Los elefantes africanos se pararán con Yahia Fofana, Ghislain Konan, Evan Ndicka, Odilon Kossounou, Wilfried Singo, Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Simon Adingra, Amad Diallo y Evann Guessand. El encargado de impartir justicia en el terreno de juego será el árbitro británico Michael Oliver.

Suecia contra Túnez

Más avanzada la tarde del domingo, el fútbol se traslada a México a las 23:00 de Uruguay por el Grupo F, teniendo como escenario el Estadio BBVA de Monterrey. La capital de Nuevo León, una urbe industrial rodeada por el imponente Cerro de la Silla, que define su fisonomía toponímica, recibe el regreso de los suecos a los mundiales tras su ausencia en la última cita.

El antagonista es Túnez, un equipo africano con oficio que busca sacarse la espina de la eliminación temprana sufrida en tierras cataríes y emular aquel viejo recuerdo de Argentina 1978, la única ocasión en la que pudo festejar un triunfo en el debut mundialista.

Los europeos pretenden hacer valer su poderío físico y el orden táctico que los caracterizó en la clasificación de la UEFA, buscando quebrar la paridad histórica en sus arranques de campeonato, donde registran cinco triunfos en doce presentaciones.

Suecia se pararía en la cancha con Robin Olsen, Emil Holm, Isak Hien, Victor Lindelöf, Ludwig Augustinsson, Jens Cajuste, Mattias Svanberg, Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Emil Forsberg y Viktor Gyökeres.

La respuesta tunecina se armará con Aymen Dahmen, Wajdi Kechrida, Montassir Talbi, Yassine Meriah, Ali Abdi, Ellyes Skhiri, Aïssa Laïdouni, Hamza Rafia, Anis Ben Slimane, Youssef Msakni y Elias Achouri. El partido será el debut del árbitro argentino Yael Falcón Perez.