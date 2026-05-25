Intermedio: Nacional y Peñarol líderes de sus grupos

No se puede decir que se fue una fecha más del Intermedio porque falta un partido. Danubio y Juventud de Las Piedras fue aplazado a pedido de los pedrenses porque el encuentro les quedó en el medio de dos viajes por la Copa Sudamericana, el de la semana pasada a Venezuela y el de la que viene, en el que se jugará todos los boletos en Cusco, Perú. Con esta salvedad, y teniendo en cuenta los partidos jugados, en la foto de los grupos del torneo Peñarol y Nacional mandan sus respectivas zonas. La salvedad vale porque Juventud, de ganarle a Danubio, puede alcanzar a Nacional.

Paso a paso

En el arranque del lejano viernes, Liverpool y el puntero de la anual, Racing, terminaron con un 0-0 en el Parque Viera. El partido fue un reflejo de las campañas de ambos: Racing estuvo mejor y pudo ganar, Liverpool se quedó con la sensación de haber dejado pasar otra oportunidad.

El sábado, en el Gran Parque Central, Nacional encontró tres puntos y algo de tranquilidad. El 1-0 sobre Albion, con gol de Maximiliano Gómez, le permitió al tricolor seguir en la cima de la serie B, la que ahora lidera en solitario. El partido cambió temprano con la expulsión de Francisco Ginella en la visita; Nacional se fue arriba pero le costó transformar esa superioridad numérica en dominio claro. Recién promediando el complemento, una pelota bien aguantada por Gómez en el área y su definición cruzada destrabaron el juego. La posterior roja a Nicolás Lodeiro dejó a ambos con diez, pero Albion no tuvo fuerza.

Axel Frugone y Kevin Dawson, de Defensor, con Luis Angulo, de Peñarol, por la segunda fecha del grupo b del Torneo Intermedio, el 24 de mayo, en el estadio Luis Franzini. Foto: Ernesto Ryan

El domingo se dio otro de los partidos destacados de la fecha. En el Franzini Peñarol venció 2-0 a Defensor Sporting y se afirmó como líder del grupo A. Tras un primer tiempo enredado, el aurinegro encontró la ventaja al inicio del complemento con un penal –falta de Kevin Dawson sobre Diego Laxalt– bien ejecutado por Matías Arezo. En el cierre, una aparición del propio Laxalt selló el 2-0.

El resto de la fecha también dejó resultados relevantes. En el Tróccoli, Cerro consiguió un triunfo vital 1-0 ante Central Español gracias al gol de Augusto Cambón al borde del descanso. El albiceleste, con Alejandro Cappuccio como director técnico, no fue brillante, pero sí efectivo. Además, en Melo Cerro Largo fue contundente y goleó 3-0 a Boston River, mientras que, en el Paladino, Montevideo City Torque derrotó 2-1 a Progreso y lo hundió en el promedio del descenso. Nahuel da Silva y Salomón Rodríguez marcaron para el ciudadano, y Nahuel López hizo el gol de los gauchos; por último, Wanderers y Deportivo Maldonado terminaron 1-1 con goles de Joaquín Zeballos para el bohemio y Cristian Tabó para los fernandinos.

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