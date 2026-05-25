Copa Nacional de Selecciones: Laureles, Río Negro y San Carlos con puntaje perfecto

La orejona ya perfila candidatos para avanzar, con varios equipos que ponen un pie en los octavos de final; la ausencia de Peñarol de Rivera pone en jaque la equidad de la competencia.

Avanza la Copa Nacional de Clubes A, la Champions del Interior, en su fase de grupos. Mientras la mayoría de las series están picantes por su paridad, hay tres instituciones que caminan con el pecho inflado y la clasificación prácticamente en el bolsillo: los raneros de Laureles de Fray Bentos, el cebrita maragato Río Negro de San José y el decano carolino San Carlos han ganado los nueve puntos que disputaron. Lo de los carolinos fue una verdadera exhibición de fútbol en su propia casa, donde despachó a Huracán de Treinta y Tres con un categórico 6-0 que resuena en todo el territorio.

En la vereda de enfrente, la situación de Peñarol de Rivera es un caso inédito y doloroso para el campeonato. El club está intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura y su interventor, Ronald da Silva, confirmó que la institución quedó “acéfala y sin jugadores” tras renuncias masivas. Al no presentarse en Paysandú, se concretó el primer walkover del torneo, una situación que modifica la competencia; si el aurinegro deja de jugar los tres partidos restantes de las revanchas, habrá un descalce de puntos que la Organización del Fútbol del Interior deberá resolver para no perjudicar la justicia deportiva del grupo.

En la serie A, además del 3-0 administrativo para Bella Vista ante la ausencia de Peñarol, la globa rodó en el sintético del Vispo Mari de Salto. Allí, Arsenal y Ferro Carril empataron 1-1 en un partido en el que el roce físico le ganó a la técnica; Natanael Tabárez puso en ventaja al carbonero salteño, pero Agustín Pereira das Neves lo empató de penal para el verde, tras una mano en la línea que le costó la roja a Joaquín de León. Las posiciones tienen a Bella Vista con 7 puntos, Ferro Carril con 5, Arsenal con 4 y Peñarol en cero. Para la cuarta fecha se invierten los cruces del debut: Peñarol de Rivera debería recibir a Ferro Carril si consigue armar equipo y toma la determinación de seguir adelante, y Arsenal será local ante Bella Vista.

La serie B tuvo un duelo de salteños en el Vispo Mari que terminó 0-0 entre Universitario y Gladiador. Fue un negocio redondo para el Gladia, que abroqueló su defensa y aguantó los embates de la U, incluido un fierrazo de Matías Morales que reventó el travesaño. En la frontera más norteña del país, Estudiantes de Tacuarembó rescató sus primeros tres puntos al vencer 2-1 a Uruguay de Bella Unión con un doblete de Mateo Fernández. Gladiador manda con 7 unidades, Universitario tiene 5, Estudiantes 4 y Uruguay cierra sin puntos. La próxima etapa tendrá a Universitario recibiendo a Uruguay y a Estudiantes frente a Gladiador.

En la serie C, el líder, Laureles, sigue derecho, tras vencer 1-0 a Juventud de Colonia con un grito agónico de Santiago Álvez en el minutos 86. En Nueva Helvecia, Nacional y San Carlos de Colonia empataron 1-1; Simón Pagua abrió la cuenta para el tricolor helvético y Alejo Charbonnier rescató la igualdad para la visita. Laureles vuela solo con 9 puntos, San Carlos de Colonia tiene 4, Juventud de Colonia 3 y Nacional de Nueva Helvecia apenas 1. La cuarta fecha tendrá a Juventud de Colonia recibiendo a San Carlos de Colonia y a Nacional de Nueva Helvecia frente a Laureles.

La serie D es la zona de los dientes apretados en Trinidad. Porongos le ganó 3-1 a Polancos de Nueva Palmira con goles de Stiven Sosa, Mauro Portillo y Franco Zanoni de penal, mientras que para la visita descontó Zubizarreta. El otro duelo en el estadio Juan Antonio Lavalleja fue un tremendo 3-3 entre Independiente de Flores y Sportivo Barracas de Dolores, donde Franco Chazampi salvó la ropa para el cerealero en el minuto 90. Porongos lidera con 7, Barracas tiene 3 y Polancos e Independiente cierran con 2. En la próxima, Sportivo Barracas recibirá a Polancos en Dolores y se repetirá el clásico trinitario en el Juan Antonio Lavalleja entre Independiente y Porongos.

En la serie E, Atlético, en su cancha de la Piedra Alta, se despertó y le sacó el invicto al puntero. Atlético Florida venció 1-0 a Racing de Durazno con gol dominguero del gran goleador del Sur, el Tabaco Diego Torres. En tanto, el sábado, Nacional de Florida le ganó 1-0 a Atenas de Tala con tanto de Ronaldo Barrios en el Campeones Olímpicos. Ahora la tabla arde: Racing y Nacional tienen 6 puntos, seguidos por Atenas y Atlético con 3. Los próximos compromisos serán Atlético Florida ante Nacional de Florida, en duelo de la Piedra Alta, y Atenas de Tala recibiendo a Racing.

La serie F confirmó la hegemonía de Río Negro de San José, que venció 2-0 a Campana de Libertad para mantener el puntaje ideal. En San Bautista, Wanderers de Durazno se trajo una victoria de oro al ganarle 2-1 a Vida Nueva con un gol de Facundo Samaniego en los descuentos. Río Negro manda con 9, Wanderers tiene 6, Campana 3 y Vida Nueva sigue en cero. En la cuarta jornada, Wanderers recibirá a Campana y Río Negro será local ante San Bautista Vida Nueva.

En la serie G, Libertad de San Carlos se quedó con el duelo de líderes al vencer 2-1 a Barrio Olímpico de Minas. Matías Tavares y Rodrigo Tabárez anotaron para el ganador, mientras que Isarrualde lo empató transitoriamente. En el Parque San Rafael de Punta del Este, Ituzaingó no pudo con Lavalleja de Rocha y terminaron 0-0. Libertad es el único puntero con 7, Barrio Olímpico tiene 4 e Ituzaingó y Lavalleja cierran con 2. En las revanchas, Lavalleja de Rocha recibirá a Barrio Olímpico y Libertad de San Carlos enfrentará a Ituzaingó.

Finalmente, la serie H fue testigo de la mayor goleada del certamen. San Carlos, el decano de la ciudad de San Carlos, fue una aplanadora ante Huracán: ganó 6-0 con un triplete de Martín Lazo, un doblete de Andrés Santos y otro tanto de Pablo Moreira. En las sierras, Lavalleja de Minas venció 1-0 a Cerro Arrozal de Vergara con gol de Braian Aguirrezabala. San Carlos lidera con 9, Lavalleja tiene 6, Huracán 3 y Cerro Arrozal cierra en blanco. La cuarta fecha tendrá a San Carlos como local frente a Lavalleja de Minas en terrible partidazo, mientras que Cerro Arrozal recibirá en Vergara a Huracán de Treinta y Tres.