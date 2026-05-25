Fútbol sala: Nacional perdió y Peñarol va por su primeros puntos ante Boca Juniors

Este fin de semana arrancó en Brasil la Copa Libertadores de futsal 2026, que tiene al carbonero como campeón defensor del título y al tricolor en su regreso al torneo después de un lustro de ausencia.

En la localidad de Carlos Barbosa, la capital nacional del futsal en Brasil, arrancó este fin de semana la Copa Libertadores de futsal 2026.

Peñarol, ganador de la última edición del torneo continental, llega con la misión de defender el título. Con su clasificación como vigente campeón, se habilitó un cupo adicional para Uruguay, que quedó en manos de Nacional, por ser segundo del campeonato uruguayo del año pasado. Así, Uruguay cuenta con la particularidad de tener dos representantes en la copa, lo que solo repite Brasil, por tener la participación como invitado del club anfitrión, Carlos Barbosa, además del Magnus Futsal, clasificado vía campeonato.

Nacional volvió con todo, pero sufrió un traspié

La copa se puso en marcha en la mañana del domingo con el choque entre Nacional y Colo-Colo. El tricolor, que había participado en la competencia por última vez en la edición 2021 disputada en Florida, se impuso por goleada, 7-2, ante el equipo chileno.

En el grupo C que integra Nacional están también Cerro Porteño, por Paraguay, y Deportivo Lyon de Cali en representación colombiana. El enfrentamiento de la primera fecha entre ambos finalizó con victoria del equipo paraguayo 3-2.

Este lunes se jugó la segunda fecha del grupo, y quedó todo entreverado, porque ganaron los que habían perdido en el arranque. Primero, Deportivo Lyon venció 3-1 a Nacional, y después Colo-Colo se repuso con goleada 5-1 ante Cerro Porteño.

Con todos los equipos igualados en tres puntos, y con Nacional arriba por saldo de goles, la última jornada del grupo será este martes a primera hora, con el tricolor ante Cerro Porteño (equipo fuerte, campeón en 2016, y uno de los pocos no brasileños en ganar la copa, junto con Peñarol y San Lorenzo). Pasarán a la siguiente instancia los dos primeros del grupo, mientras que los dos mejores terceros también pasan a cuartos de final.

Peñarol sufrió ante el local y va por la recuperación ante Boca Juniors

El carbonero, en el grupo A, no pudo mostrar su chapa de campeón defensor en el debut, donde le tocó enfrentar a Carlos Barbosa, máximos ganadores históricos de la competencia con seis títulos en su haber (en 24 ediciones), y ahora con la ventaja adicional de la localía.

Peñarol cayó 6-1 ante los brasileños y buscará una victoria impostergable este lunes ante Boca Juniors, que viene de ganarle al equipo de mejor nombre en la competencia, el representante boliviano Fantasmas Morales Moralitos, que cayó 3-0 ante el xeneize en el inicio.

El aurinegro jugará ante Boca este lunes a las 18.00, mientras que a las 20.00 se cierra la segunda fecha del grupo A con bolivianos ante brasileños. A la misma hora, el martes, se completa la actividad del grupo.

Los partidos se pueden ver en el canal oficial de Youtube de la Conmebol Libertadores.

Por el grupo B compite uno de los favoritos, el Magnus Futsal (campeón en 2015 y 2024), con el Centauros de Venezuela, el Panta Walon de Perú y el Divino Niño de Ecuador.