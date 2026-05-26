Nacional debe ganar para asegurar la competencia internacional

A las 21.30 en el Parque Central el tricolor recibirá a Coquimbo y depende de un triunfo para pasar a los playoffs de la Sudamericana.

Este martes a las 21.30, el Gran Parque Central abre sus portones para una jornada que, para Nacional, tiene gusto a muy poco si se la compara con la natural expectativa implícita de avanzar en la Libertadores –algo que ya no sucederá–, pero que es de obligación en el cierre del grupo B de la Copa Libertadores.

La tabla de posiciones es un espejo que devuelve una imagen incómoda para los bolsos. Mientras Coquimbo Unido manda con 10 puntos y ya selló su pasaje histórico a los octavos de final, los tricolores cierran la serie con apenas 5 unidades y una diferencia de goles negativa que los castiga frente a Universitario de Deportes si debieran definir con los cremas. El margen de error se terminó en las canchas ajenas y ahora la única rendija de luz que queda es pelear por ese tercer puesto que otorga el consuelo provisorio de los playoffs en la Copa Sudamericana, para seguir –si es que siguen– teniendo actividad internacional en el segundo semestre del año.

El presente de Nacional bajo la conducción de Jorge Bava llega con el impulso de haberle ganado 1-0 a Albion por el Torneo Intermedio y quedar en el liderazgo de su serie, pero con la sanidad trabajando a pleno para intentar recuperar piezas clave en una estructura que se siente desgastada. Las dudas rodean la presencia de Lucas Rodríguez, que se lesionó temprano en el cruce anterior por copa ante Universitario, en el que Nacional perdió toda chance de avanzar, y de Maximiliano Silvera, que terminó sentido apenas unos minutos después de ingresar frente al pionero.

El retorno, tras superar unas molestias musculares, de Baltasar Barcia, quien se perfila como una solución necesaria para un equipo que ha mostrado dificultades ofensivas preocupantes, aparece como una buena noticia. El futbolista surgido en Rentistas puede ser una buena mano por la derecha e incluso en el lateral. De todas maneras, está difícil de armar el puzle de Jorge Bava por la exigencia de triunfo en el partido y por la condición física de varios de sus futbolistas.

En la vereda de enfrente aparece un Coquimbo Unido que vive un cuento de hadas, tras certificar su clasificación a los mejores 16 del continente con una fecha de antelación, algo inédito para un club que apenas transita su segunda participación en el certamen. El pirata chileno llega con la tranquilidad de quien ya hizo los deberes, pero con la ambición de Hernán Caputto de rescatar al menos un empate que les asegure el primer lugar de la zona para evitar un cruce más bravo en los octavos de final, aunque eso nunca sea garantía.

En la liga chilena vienen de masticar bronca tras igualar 1-1 con Everton en el último suspiro, pero cuentan con la capacidad de Nicolás Johansen, el toro argentino que es el máximo artillero del plantel y la principal amenaza para la última zona alba. Aurinegro con aurinegro, el pirata portuario practicó en Los Aromos y después sus jugadores visitaron el Campeón del Siglo.

Para esta pulseada que define el futuro internacional, Nacional podría poner en cancha a Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel y Camilo Cándido o Nicolás Rodríguez; Agustín dos Santos, Luciano Boggio o Lucas Rodríguez y Juan Cruz de los Santos; Barcia, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro o Pavel Núñez. Por su parte, la visita formaría con Gonzalo Flores en el arco, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, el uruguayo Manuel Fernández y Juan Cornejo en el fondo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani y Guido Vadalá se repartirían la mitad de la cancha, dejando en la ofensiva a Cristián Zavala, Johansen y Benjamín Chandía.

La justicia del encuentro estará en manos del árbitro argentino Maximiliano Ramírez, mientras que la transmisión para todo el país llegará a través de las señales de ESPN y la plataforma Disney+. La directiva de Nacional tomó la decisión de bajar los precios de las entradas para que la casa tricolor sea una caldera y empuje al equipo hacia la victoria necesaria. Los valores se fijaron con escalas accesibles para los socios en la Abdón Porte por 110 pesos y generales por 430, mientras que el codo cuesta 550 pesos para el público general, la Atilio García lateral, 570, y la central, 730 pesos. Finalmente, la tribuna José María Delgado se fijó en 750 pesos para los no socios, en una noche en la que se juega no quedar a la intemperie internacional.