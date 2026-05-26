Copa Libertadores de futsal: Nacional perdió pero sigue con chances y Peñarol está obligado a ganar

Se define el cuadro de cuartos de final, donde el tricolor puede asegurarse un lugar como tercero de grupo; antes, el carbonero va por un triunfo obligatorio.

Este martes, en la localidad brasileña de Carlos Barbosa, está en marcha la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de futsal, que en su edición 2026 tiene a Peñarol como campeón defensor del título y a Nacional en su regreso a la competencia después de cinco años de ausencia.

La competencia, que se organiza en tres grupos de cuatro equipos, seguirá el jueves con los cuartos de final, a los que se clasificarán este martes (la fecha se cierra de noche) los dos primeros de cada grupo y dos de los tres terceros.

Por uno de estos lugares para terceros va Nacional, que abrió la jornada del martes ante Cerro Porteño con derrota 2-1, en uno de los partidos más cerrados del torneo. Fue un reflejo de la enorme paridad del grupo, que tras la segunda fecha tenía a todos igualados con una victoria y una derrota. A segunda hora, Deportivo Lyon de Cali le ganó por la mínima a Colo-Colo, resultado que ubicó al tricolor tercero, ya que en la primera fecha le había ganado al equipo chileno con una goleada de 7-2 que lo dejó con mejor saldo de goles.

Ahora Nacional deberá esperar el cierre de todos los grupos para saber si entra como uno de los dos mejores terceros. Tiene buenas posibilidades, ya que en los otros dos grupos la tabla se quebró: se despegaron arriba los dos invictos y se hundieron los dos que no han sumado y ya recibieron muchos goles. En esta última descripción entra Peñarol, que no pudo hacer pie en el torneo en su defensa del título, luego de correr con peor suerte que el tricolor en el sorteo.

El aurinegro debutó ante los locales de Carlos Barbosa, grandes candidatos al título y máximos ganadores históricos de la competencia, que se impusieron con una goleada de 6-1. En su segundo juego, Peñarol perdió 5-1 con Boca Juniors. Ahora, deberá definir en la búsqueda del tercer lugar del grupo ante el equipo boliviano Fantasmas Morales Moralitos, que también perdió ante brasileños (0-5) y argentinos (0-3), pero mantiene una mejor diferencia de goles. Por eso, el empate no le sirve a Peñarol.

Por el grupo B compite otro de los grandes candidatos, el también brasileño Magnus Futsal, que ya ganó sus dos primeros partidos. Define contra Centauros de Venezuela, que también ya sumó 6 y tiene el segundo lugar del grupo asegurado. El conjunto ecuatoriano Divino Niño definirá ante el peruano Panta Walon, ambos sin sumar aún, el tercer lugar del grupo.

Peñarol jugará con Fantasmas Morales Moralitos a las 18.00 y la jornada se cerrará a las 20.00 con el atractivo choque entre Carlos Barbosa y Boca Juniors.