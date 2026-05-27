Cerro fue sancionado por los incidentes con su hinchada en el Gran Parque Central

La Comisión Disciplinaria impuso como castigo la quita de un punto en el Intermedio y un partido como local sin público.

Este miércoles, la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer el fallo sobre los incidentes ocurridos en el Gran Parque Central en el cierre del Torneo Apertura, en el partido en el que el tricolor recibió a Cerro, el 10 de mayo.

Nacional ganaba con un triplete de Maximiliano Gómez y, cerca del final del partido, el juvenil Pável Núñez anotó un golazo para estirar la goleada. Después de ese último gol, parte de la parcialidad cerrense, que ocupaba la tribuna Héctor Scarone, inició los disturbios que desembocaron en enfrentamientos, primero con el personal de seguridad privado del estadio, y luego con la Policía, cuando ingresó la Guardia Republicana a las gradas.

El árbitro Javier Feres suspendió el encuentro tras los incidentes, sin completar los últimos minutos de juego ni el eventual tiempo agregado.

El fallo de la Comisión Disciplinaria decide “dar por concluido el partido en disputa y mantener el resultado que se estaba dando hasta el momento de la suspensión (artículo 14.1 del Código Disciplinario) perdiendo por consiguiente el Club Atlético Cerro los tres puntos en disputa con el Club Nacional de Football”.

El documento justifica esta decisión, así como la sanción luego detallada, al consignar “la existencia de responsabilidad objetiva de parte del Club Atlético Cerro” en los hechos ocurridos.

La primera medida de la sanción es la quita de un punto que se descontará a Cerro en el Torneo Intermedio. Después, le impone al club “la obligación de jugar como locatario a puertas cerradas por el término de 1 (un) partido (artículo 14.1 g del Código Disciplinario)”.

Cerro, que viene de conseguir su primera victoria en el Intermedio ante Central Español, precisamente como local en el Tróccoli, en el debut de Alejandro Cappuccio como técnico, tendrá su próximo partido como locatario ante Peñarol, por la cuarta fecha del torneo, que será la última antes del receso por el Mundial.

La Mesa Ejecutiva de la AUF difundió los detalles de esa fecha este lunes. El partido entre Cerro y Peñarol en el Tróccoli se fijó para el domingo 7 de junio a las 15.00, y ya estaba previsto que se jugara, por motivos de seguridad, sin público visitante.